Seçmen davranışlarını etkileyen nedenler

2019 yılında yapılacak yerel seçimlere artık kısa bir zaman kaldı. Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk, seçimler öncesi seçmen davranışları ve seçmen davranışlarını etkileyen nedenlere ilişkin hayati önem taşıyan bilgiler verdi.

Bir kampanyaya başlamadan önce durum analizinin çok önemli olduğunun altını çizen Türk; “ Durum tespit edilmeden kampanyaya başlamak zamanın, paranın israf edilmesi anlamına gelir. Hangi konularda rakiplerimizden iyiyiz? Hangi konularda rakiplerimizden daha kötüyüz? Bizim atak yapabileceğimiz rakip partilerin zayıflıkları nelerdir? Hangi dış çevre değişmelerinden yararlanabiliriz? Rakip partiler bize nasıl zarar verebilir? Hangi sosyal değişimler bizi tehdit edebilir?” sorularına cevaplar hazırlanmadan kampanyaya başlanılmaması gerektiğini vurguladı.

Milliyetçilik, Atatürkçülük Yükselen Değer

Türkiye’de seçmen davranışı üzerine yapılan araştırmalardan yola çıkarak seçmeni etkileyen faktörleri internethabere değerlendiren Türk ; “ Yerel seçimler özelinde seçmen davranışını etkileyen faktörleri belirtmeden önce genel durumu değerlendirmekte fayda var: Türk seçmeninin partilerle olan bağları halen güçlüdür. Seçmenler hem genel hem de yerel seçimlerde genellikle kendi kültürel kimliğine yakın gördüğü partiye oy vermeye devam etmektedir ama Türk seçmeni ekonomik kaynaklı çıkarına da düşkündür. Yani; belediyelerin kendilerine sağlayacağı faydalar, harcama politikaları belediye başkanlarının siyasal geleceğini de önemli ölçüde etkilemektedir. Son yıllarda milliyetçilik, Atatürkçülük yükselen değer olurken etnik ve kültürel farklılıkların politize edilmesi bazı partileri belli illerde şanslarını arttırdığını belirtmiştir.

Siyasal iletişim uzmanı Türk’e göre; yapılan siyasal seçmen davranışı araştırmalarında Türk seçmeninin büyük çoğunluğunun seçimlerden birkaç ay önce hangi partiye oy vereceğine karar vermekte, yani oy vereceği partinin büyük oranda belli olmaktadır. Ayrıca, siyasal tercihlerin belirlenmesinde aile halen en önemli etkileyici faktör olarak gözükmekte bunu kanaat önderlei izlemektedir.

Türk Seçmeni Başkan için hangi partiye oy vermişse diğerlerini de aynı partiye vermekte

Türk; “Partiler seçimler öncesinde kampanyalara büyük paralar harcamaktadır oysa seçim kampanyalarını takip ederek kararını verenlerin oranı araştırmalara göre yüzde ondan fazla değil ancak seçmenler adaylar belli olduktan sonra kararını netleştirmekte bu durum özellikle yerel seçimlerde adayların seçmen tercihinde önemli ve etkileyici bir faktör olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır diyerek yerel seçimlerde belediye başkan adayının önemini yinelemiştir. Türk’e göre, Yerel seçimlerde seçmenler Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclis Üyeliği Seçimlerinde büyük oranda aynı partiye oy kullanmaktadır. Farklı şıklar seçmen oy davranışları genelde çok görülmemektedir.

İktidar Partisinin Belediyeleri Tercihte Önemli

Prof. Dr. Sezai Türk yaptığı açıklamada; yerel seçimlerde seçmenlerin oy kullanırken dikkate aldığı etkenlerden birinin de oy vereceği partinin iktidarda olup olmadığı ile ilgili olduğunu İktidar partisinden olan Belediye Başkanı’nın illere ayrılan ödeneklerden daha fazla yararlanacağı kanısından dolayı seçmenler üzerinde olumlu bir imaj oluşturduğunu söymektedir. Türk, bu sebeple seçmenlerin genellikle iktidar partisinden olan belediye başkan adayını tercih etmeye daha çok eğilimli olduğu söylemektedir.

Türk sözlerini; 2019 yerel seçimleri tüm partiler için çok önemli görülmekte. Bu nedenle ittifaklar konusu gündemin önemli maddesi. Büyükşehirler tüm partiler için kritik öne sahip. Genel bir değerlendirme yapacak olursak; Türk toplumunun siyasete ve siyasetçilere olan güveni azalmıştır bu bağlamda seçmenin oy kullanırken rasyonel karar vererek şehrinin sorunları çözecek olan partiyi tercih edecektir.. Seçmenler, partinin dine karşı hassasiyetine bakmaktan çok partinin programına, politikalarına, kadrosuna ve liderinin etkisine bakacaktır. Din etkisi bu seçimlerde geçmiş seçimlerden biraz farklı seyredecektir. Aday ve meclis üyeleri önemlidir. İttifaklar bu seçimde birçok ilde belirleyici olacaktır. Bu seçimlerde yükselen değer milliyetçilik ve Atatürkçülük etkisini gösterecektir. Medya yine bu seçimde önemli etkiye sahip olacaktır. Karar aile içinde verilecektir diyerek sonlandırdı.

Adayın etkili olabilmesi için inanılır, basit, ilginç, tutarlı, sık tekrar edilmesi, bölgesel veya genel gerçeklerle uyumlu olması gerekir. Propagandacı özellikle mücadelenin sonucunu belirleyecek olan tarafsızlar, fikri olmayanlar ve tereddütlü olanlar üzerinde çalışırlar. Araçları ise söz, yazı ve resim ile ilgili bütün araçlardır. Plastik kıvrılınca zor değişir-Elastik kıvrılır eski yerine döner.

Parti ve aday kampanyaları, aday imajı, gündem, kamuoyu araştırmaları, kitle iletişim araçları, parti ve parti liderleri, çıkar grupları, aile, din ve ekonomik politikalar gibi birçok etken ortaya çıkmakta.

Kendi siyaset dilini oluşturmalı, kendi tanımlarını yapmalı, kendi kavramlarını geliştirmeli, kendi yolunu izlemeli, kendi hikayesini anlatmalıdır. Böylece gücü kontrol edebilir. Türkiye’de birkaç seçim aynı partiye oy veren seçmen, tercihlerini değiştirmekte zorlanmaktadır.

Oy geçişleri, benzer kulvarda yarışan partiler arasında olmaktadır.

Etkileme niyetini belli etme

Parti amblem ya da logosuyla propaganda yapma

Konuşma yaparken:

A) Giyimine dikkate et temiz ol

Gözlere bakarak konuş

İyi dinleyici ol

Söz kesme

Konuşma hızına dikkat et.

Yalın ve anlaşılır ol

Avantaja bakar

Kendine benzerini seçer

Meşruyu kabul eder

Plastik-Elastik

(Adayın etkili olabilmesi için inanılır, basit, ilginç, tutarlı, sık tekrar edilmesi, bölgesel veya genel gerçeklerle uyumlu olması gerekir. Propagandacı özellikle mücadelenin sonucunu belirleyecek olan tarafsızlar, fikri olmayanlar ve tereddütlü olanlar üzerinde çalışırlar. Araçları ise söz, yazı ve resim ile ilgili bütün araçlardır. Plastik kıvrılınca zor değişir-Elastik kıvrılır eski yerine döner.

İnsanlar kapalı gruplarda sürekli iletişim kurduklarında hep kendi seslerini ve kendine benzer sesleri duymaya başlar

Kapalı gruplar mutludur çünkü itiraz yoktur.

Sesi çok çıkan azınlık sesi az çıkan çoğunluktan etkilidir. Çok az olmasına rağmen heryerde onlar gözükür ve sesleri çıkar.

Suskunluk Sarmalı

Hangi partiye oy vereceğine karar vermeyen seçmen üzerinde siyasal propaganda araçları ciddi etki etmektedir. Buna karşın kararlı olan seçmeni siyasal propaganda araçları etkilememektedir.

• Siyasal propaganda araçları içerisinde seçmeni en çok etkileyenin televizyon olduğu ve kararsız seçmeni önemli bir oranda etkilediği ortaya çıkmıştır. Aday imajı genel seçimlere nazaran yerel seçimlerde seçmeni etkileyen önemli bir faktör olarak kabul edilebilir. Adayın seçmende bıraktığı izlenimlerin tümü olarak tanımlanan aday imajı;

seçmen ilk üç sıraya adayın siyasi geçmişini, adayın projelerini, geçmişte yapmış olduğu icraatleri koymaktadırParti yerine adayı ön plana çıkaran seçmen sayısı % 61,0 düzeyindedir. Bir adayın imajı aynı zamanda partinin de imajıyla bağdaşmaktadır.

•Seçmenler adayın mesleğini, cinsiyetini ve hangi yaş grubuna ait olduğunu da dikkate almaktadır.

Adaylarda aranan en önemli özellik dürüstlüktür. Aynı zamanda şehrin sorunlarıyla yakından ilgilenen çalışkan ve iş bitirici başkan olması

İlk kez oy kullanacak, herhangi bir partiyle daha önceden bir bağ kurmamış olan genç seçmenler gündeme göre hareket ederek bir karar verirler.

Gündemde var olan konulara örnek olarak ülkede yaşanan ekonomik dalgalanmalar, enflasyon, dış politikada ülkenin durumu, iç güvenlik sorunu olan terör, geçim sıkıntılarını gösterebiliriz.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde kamuoyu araştırmalarının açıkladığı sonuçların seçmen üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığına dair yapılan araştırmada sonuç olarak halkın %37’si kamuoyu araştırma şirketlerinin seçimle ilgili açıkladığı sonuçların kararlarında etkili olduğunu düşünüyor.

Hangi partiye oy atacağına karar veremeyen seçmenlerin de kamuoyu araştırmalarında üstün gelen partiyi destekleyip seçimin kaderini değiştirebileceğini göz ardı etmemek gerekir.

seçmenlerin kitle iletişim araçlarından aldığı siyasal içerikli bilgilerden ne derece etkilenip etkilenmediğini ölçmek için yapılan araştırmanın sonucunda araştırmaya katılanların %53,4’nün etkilenmediği, %18,5’i etkilendiği %28,0’in de kararsız kaldığı ortaya çıkmıştır

2014 Ankara yerel seçimlerinde parti lideri faktörünün seçmeni ne derece etkilediğiyle alakalı yapılan saha çalışmasıdır. Sonuçlarına baktığımızda oy vermeyi etkileyen parti lideri faktörü, AKP’ye oy verenleri % 59,5, CHP’ye oy verenleri % 13,3 ve MHP’ye oy verenleri ise % 13 etkilemiştir

Günümüz Türkiyesinde Dinsel gruplar ve stk lar oy verme davranışlarında önemlidir. Fakat çok dikkat edilmesi ve iyi analiz edilmesi gereklidir. Bireyler aileden etkilenme durumunu itiraf edemeseler de ailenin seçmen davranışının şekillenmesinde önemli bir yeri vardır.

Türkiye’de seçmene sorulan ülkenin sorunları nelerdir sorusuna seçmen ilk sıraya işşizlik, enflasyon ve ekonomik bunalımları koyarak cevap vermektedir. Buradan hareketle ekonomik değişmeler ve buna bağlı olarak uygulanacak ekonomik politikalar hem iktidarın aldığı oy oranını hem de seçmeni önemli oranda etkilemektedir.

Seçmenler partinin dine karşı hassasiyetine bakmaktan çok partinin programına, politikalarına, kadrosuna ve liderinin etkisine bakmaktadırlar. Genel olarak araştırma sonuçlarını değerlendirdiğimizde dini değerlerin, seçmen için parti tercihi yaparken tek başına yeterli bir faktör olmadığını ve seçmen davranışında etkisinin esnek olduğunu söyleyebiliriz.