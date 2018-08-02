Seçkin Piriler ile Meral Kaplan saç saça baş başa kavga etti!

Duman Grubu'nun solisti Duman'ın solisti Kaan Tangöze'nin kendisini aldattığını öğrendikten sonra ünlü şarkıcıdan boşanan eski manken Seçkin Piriler, geçtiğimiz günlerde oğlu ve oyuncu arkadaşı Meral Kaplan ile Gündoğan'daki bir beachdeydi.

KAVGA ETTİLER: Teve2'de '2. sayfa' adlı magazin programını sunan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt'ın iddiasına göre, Seçkin Piriler, Meral Kaplan'ın kendisini eleştirmesine ve çocukları hakkında bir konuda uyarmasına sinirlendi. Evinde kalan arkadaşını sert bir dille uyardı. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir kavgaya dönüştü.