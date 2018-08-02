Seçkin Piriler ile Meral Kaplan saç saça baş başa kavga etti!

Duman Grubu'nun solisti Duman'ın solisti Kaan Tangöze'nin kendisini aldattığını öğrendikten sonra ünlü şarkıcıdan boşanan eski manken Seçkin Piriler, geçtiğimiz günlerde oğlu ve oyuncu arkadaşı Meral Kaplan ile Gündoğan'daki bir beachdeydi.
KAVGA ETTİLER: Teve2'de '2. sayfa' adlı magazin programını sunan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt'ın iddiasına göre, Seçkin Piriler, Meral Kaplan'ın kendisini eleştirmesine ve çocukları hakkında bir konuda uyarmasına sinirlendi. Evinde kalan arkadaşını sert bir dille uyardı. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir kavgaya dönüştü.
APAR TOPAR KAÇTI: Şiddetli olayda fiziki saldırıya uğrayan Meral Kaplan, Seçkin Piriler'in evinden apar topar kaçtı.
''HER YERİM ÇİZİK İÇİNDE'': Meral Kaplan'ın yakın çevresine ''Her yerim çizin içinde'' dediği öne sürüldü.
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