Seçkin Piriler ile Meral Kaplan kavgasının fotoğrafları ortaya çıktı!

Seçkin Piriler'in yakın dostu Meral Kaplan ile Bodrum Gündoğan'daki evinde saç saça baş başa kavga ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Büyük kavgaya ait ilk fotoğraflarda olayın ardından ortaya çıkmaya başladı.

Seçkin Piriler ile Meral Kaplan kavgasının fotoğrafları ortaya çıktı!

Seçkin Piriler ile yakın dostu Meral Kaplan geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir beachte beraber görüntülenmişti. Seçkin Piriler ile Bodrum Gündoğan’daki evinde misafir ettiği Meral Kaplan'ın saç saça baş başa kavga ettiği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Olayla ilgili ayrıntılar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

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Seçkin Piriler ile Meral Kaplan kavgasının fotoğrafları ortaya çıktı!

İddialara göre; Seçkin Piriler, Meral Kaplan’ın kendisini eleştirmesine ve çocukları hakkında bir konuda uyarmasına sinirlendi. Evinde kalan arkadaşını sert bir dille uyardı. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir tartışmaya dönüştü. Çıkan kavgada fiziki saldırıya uğrayan Meral Kaplan, Seçkin Piriler’in evinden apar topar kaçtı.
Basında çıkan haberlerin ardından Seçkin Piriler sosyal medya açıklama yayınladı.

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Seçkin Piriler ile Meral Kaplan kavgasının fotoğrafları ortaya çıktı!

Piriler, "Haberlerle ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Çok büyüsün istemediğimiz için ufak tartışmamızı doğrulamak istemedik. Çünkü bizim tartışmamız kardeş kavgası. Her evde olabilen bir tartışmaydı. Dallanıp budaklamasını istemiyoruz. Meral ile barıştık bile aramızda problem yoktur." dedi.

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Seçkin Piriler ile Meral Kaplan kavgasının fotoğrafları ortaya çıktı!

Çok geçmeden Seçkin Piriler'in 'kardeş kavgası' dediği olayın fotoğrafları ortaya çıktı. Piriler'in vücudundaki darp izleri dikkat çekti.

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