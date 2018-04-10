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Seçimlere hazır mısınız? Bu program kaçmaz

Seçimlere hazır mısınız? Bu program kaçmaz

Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nin "Yeni Dünyada Siyasal İletişimi Yönetmek" eğitim programına kayıtlar için son üç gün.

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 17:13 - Güncelleme: 10-04-2018 11:40

Deneyimli kadro ve uzman isimlerin vereceği derslerle  "Yeni Dünyada Siyasal İletişimi Yönetmek" eğitim programında siyasal iletişimin yeni durum ve kurallarına yönelik eğitimler verilecek. 

İLAUM'da gerçekleşecek eğitim programına başvurular için son üç gün. 

PROGRAMDA NELER OLACAK?

- Siyasal Alandan Siyasal İletişime 
- Yeni Zamanlar ve Yeni Seçmen 
- Siyaset ve Medya İlişkileri Realitesi
- Yerel Siyasetten Yerel Medyaya 
- Seçim Kampanyaları Örnek Olay: 2016’da Trump’a Kazandıran, Clinton’a Kaybettiren Ayrıntılar
Sosyal Medya: Yangın mı Çıkarır, Yemek mi Pişirir?

- İletişim Becerileri ve Empati
- Protokol Yönetimi
- Kamuoyu Araştırmaları: Rakamlar Bize Ne söyler?
- Metin Olarak Konuşma
- Konu Yönetimi: Biz Konuyu Yönetemezsek Konu Bizi Tüketir
- Siyasette Yeni Halkla İlişkiler
- Değerlendirme
 

YER VE TARİHLER: 

Ankara Üniversitesi Kampüsü Tandoğan

14 Nisan 2018-3 Mayıs 2018 (Salı ve Perşembe: 18.00-21.00, Cumartesi:9.30-16.30)/ 33 saat

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