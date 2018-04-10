Seçimlere hazır mısınız? Bu program kaçmaz

Deneyimli kadro ve uzman isimlerin vereceği derslerle "Yeni Dünyada Siyasal İletişimi Yönetmek" eğitim programında siyasal iletişimin yeni durum ve kurallarına yönelik eğitimler verilecek.



İLAUM'da gerçekleşecek eğitim programına başvurular için son üç gün.

PROGRAMDA NELER OLACAK?

- Siyasal Alandan Siyasal İletişime

- Yeni Zamanlar ve Yeni Seçmen

- Siyaset ve Medya İlişkileri Realitesi

- Yerel Siyasetten Yerel Medyaya

- Seçim Kampanyaları Örnek Olay: 2016’da Trump’a Kazandıran, Clinton’a Kaybettiren Ayrıntılar

Sosyal Medya: Yangın mı Çıkarır, Yemek mi Pişirir?

- İletişim Becerileri ve Empati

- Protokol Yönetimi

- Kamuoyu Araştırmaları: Rakamlar Bize Ne söyler?

- Metin Olarak Konuşma

- Konu Yönetimi: Biz Konuyu Yönetemezsek Konu Bizi Tüketir

- Siyasette Yeni Halkla İlişkiler

- Değerlendirme





YER VE TARİHLER:



Ankara Üniversitesi Kampüsü Tandoğan

14 Nisan 2018-3 Mayıs 2018 (Salı ve Perşembe: 18.00-21.00, Cumartesi:9.30-16.30)/ 33 saat



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