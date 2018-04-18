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Seçimler ne zaman? Tarihi Erdoğan açıkladı işte erken seçim kararı

Seçimler ne zaman? Tarihi Erdoğan açıkladı işte erken seçim kararı

TÜRKİYE erken seçim kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını duyurdu. Son dakika haberle birlikte gündem bir anda değişti. 24 Haziran tarihinde bakın ne var? İşte yeni seçim tarihi;

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 14:37 - Güncelleme: 18-04-2018 17:21

Bugün gözler Beştepe'deki seçim zirvesindeydi. Ve karar çıktı: Türkiye erken seçime gidiyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli 26 Ağustos 2018 tarihini önermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında kameraların önüne çıkarak açıkladığı tarih herkesi ters köşeye yatırdı. Erken seçim 'beklenenden de erkene' alındı.

24 Haziran 2018 tarihinde seçime gidiliyor. Milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi Ramazan Bayramı'ndan hemen sonraki pazar günü yapılacak.

ERDOĞAN SEÇİMİ BU SÖZLERLE DUYURDU: Erdoğan erken seçim kararı öncesinde Devlet Bahçeli ile Beştepe'de yarım saatlik zirve yaptı. Zirveden sonra Bahçeli parti teşkilatının yetkili organlarını toplarken Erdoğan kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklaması son dönemlerdeki en yoğun ilgiyi gören açıklama oldu.

Cumhurbaşkanı alınan erken seçim kararını şu sözlerle duyurdu;
Sayın Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçeli'nin dün Meclis'teki teklifini değerlendirme fırsatını bulduk.
- 15 Temmuz darbe girişinin başarsızlığa uğratılması siyasette de yeni bir dönemin başlangıcı oldu.
- Bahçeli'nin çağrısını enine boyuna değerlendirdik. Erken seçim teklifine olumlu yaklaşıyoruz.

SEÇİMLER 24 HAZİRAN 2018'DE

- Erken seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik.

YSK HEMEN ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

- Konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz. YSK da seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır.

TÜRKİYE normal şartlarda 3 Kasım 2019 tarihinde milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimini yapacaktı. Seçimler alınan bu kararla 1 yıl erkene çekilmiş oldu. Yerel seçimler ise planlandığı gibi 2019 yılında yapılacak.

24 Haziran 2018 neye denk geliyor? Erken seçim tarihi

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR134 YORUM

  • Misafir 18 Nisan 2018 18:36 Oyun üstüne oyun oynanıyor Türkiye' de. İki ay içerisinde seçim hazırlığını hangi parti yapabilir. Bu haksızlıklara ses çıkarmayanlar, görmezden gelenler eninde sonunda kendileri de bun haksızlıklara maruz kalacaklardır.

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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