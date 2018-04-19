Seçimde en çok zorlanacak parti Ahmet Hakan açıkladı

MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim çağrısı kabul gördü, Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıkladı. Muhalefetin hazırlıksız yakalandığı yorumları yapılan baskın seçim yazarların da gündeminde. Hürriyet gazetesi Ahmet Hakan, seçimle ilgili görüşlerini 10 başlık altında topladı.

1-) ERKEN DEĞİL BASKIN SEÇİM

26 Ağustos olsaydı ...Erken seçim olurdu. 24 Haziran olunca...Baskın seçim oldu.

2-) ‘PLAJDAKİ SEÇMEN’ GEYİĞİNİ BIRAKALIM

24 Haziran tarihini duyar duymaz bazıları eski bir alışkanlıkla...

“Laik seçmen plajlardan dönmez” geyiğine başladılar. Bu çok demode, çok esk ide kalmış, çok bayat bir geyik.Kalmadı kardeşim öyle bir seçmen kategorisi! Ayrıca unutulmamalıdır ki... Bu kadar cepheleşmiş bir ortamda yapılan bu kadar yaşamsal bir seçim için... Bahamalar’a tatile giden bile yarıda kesip döner sandık başına.

3-) CHP: EN ÇOK ZORLANACAK PARTİ

BU kadar kısa zamanda... Cumhurbaşkanı adayını mı belirlesinler...

Kampanyaya slogan mı bulsunlar... Milletve kili adaylarını mı saptasınlar... İttifak yapmaya mı çalışsınlar...

İşleri zor, gerçekten çok zor. İYİ Parti bile bu kadar zorlanmayacak.

Sonuçta Meral Akşener’e toplayacaklar yüz bin imzayı...

Ve yarışa katılacaklar. Ama CHP’nin “Cumhurbaşkanı adayı bulmak” gibi devasa bir sorunu var.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı