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Seçimde 2. tura tek aday kalırsa ne olacak?

Seçimde 2. tura tek aday kalırsa ne olacak?

24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için oy kullanılacak seçimde ilk turda yüzde 50+1 oy oranını geçen aday olmaması durumunda ikinci tur 15 gün sonra yapılacak. İşte burada çok kritik detaylar devreye girecek. Eğer 2. tura tek aday kalırsa seçim referanduma dönüşecek.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 14:04 - Güncelleme: 21-04-2018 14:04

24 Haziran’da erken seçimle birlikte hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimi yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 oy oranı aranacak. Adaylardan herhangi biri bu oranı geçemezse 8 Temmuz’da ikinci tur oylaması yapılacak. Ancak bu oylama için çok kritik detaylar var. İkinci tur, adayların birinci turdaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. Ancak burada en kritik uygulama adayların ikinci oylamaya katılamaması durumunda ortaya çıkıyor.

İKİNCİ TURDA TEK ADAY KALIRSA SEÇİM REFERANDUMA DÖNÜŞECEK
Yenişafak'ın haberine göre, ikinci tur oylamasına herhangi bir nedenle adayların katılamaması durumunda Cumhurbaşkanı adayı tek kalırsa seçim referanduma dönüşecek ve salt çoğunluk aranacak. Ancak burada da çoğunluk elde edilemezse 45 gün sonra yeniden Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

İşte AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan o madde;

Adayların ikinci tura katılamaması durumunda işleyecek süreç;

* Birinci turdaki oylamadaki sıraya göre saat 17.00’ye kadar başvuru yapması

* İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak ancak ikame, birinci oylamayı takip eden gün saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.

TEK ADAY KALIRSA NE OLACAK?
Oylamalara tek adayla gidilmesi halinde, oylama referandum şeklinde yapılacak. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması halinde seçim yenilenecek ve kesin sonuçların ilanından sonra gelen 45. günü takip eden ilk pazar günü sadece cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

MEVCUT CUMHURBAŞKANI GÖREVDE KALACAK

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hallerinde yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut cumhurbaşkanının görevi devam edecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • yoldaş 21 Nisan 2018 14:41 bu ülkede seçimi kim kazanırsa kazansın vatandaş kaybediyor, yine zenginler kazanıyor

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