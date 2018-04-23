Seçim öncesi skandal vekilin cinsel içerikli görüntüleri ifşa oldu!

Bu kaset koskoca bir ülkenin siyasi kaderini değiştirecek türden. Başkanlık adayı olan kadın vekilin cinsel ilişki kaseti ifşa oldu ardından internete sızdı. İşte skandal yaratan o görüntüler.

Bu kaset koskoca bir ülkenin siyasi kaderini değiştirecek türden. Irak'ta başbakanlık yarışına giren ve adaylığını açıklayan kadın vekilin cinsel ilişki kaseti ifşa oldu ardından internete sızdı. İşte skandal yaratan o görüntüler. Twitter

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12 Mayıs’ta Irak’ta düzenlenecek seçimler öncesinde, aday olan Intidhar Ahmed Jassim, Çarşamba günü ortaya çıkan bir cinsel ilişki kasetiyle sarsıldı. Jassim, videodaki kadının kendisi olmadığını söyledi. Jassim, bu açıklamadan saatler sonra, adaylıktan vazgeçtiğini duyurdu.

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2 Mayıs’ta Irak’ta düzenlenecek seçimler öncesinde, adaylardan birinin cinsel ilişki kaseti olduğu iddiası, ortalığı karıştırdı. Mevcut Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin seçim koalisyonundan aday olan Intidhar Ahmed Jassim, Çarşamba günü ortaya çıkan bir cinsel ilişki kasetiyle sarsıldı.

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