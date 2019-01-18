İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, adres bilgilerinde eksiklik olan 363 bin 555 kişiden 64 bin 348'nin adres beyanında bulunduğunu bildirdi.
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, adres bilgilerinde eksiklik bulunan 363 bin 555 kişiden 64 bin 348 kişinin müdürlüklere giderek, adres beyanında bulunduğu kaydedildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Seçim öncesi 64 bin vatandaş kuyruğa girdi haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER