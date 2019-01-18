Seçim öncesi 64 bin vatandaş kuyruğa girdi

MİSAFİR 17 Ocak 2019 23:16 BU GÜNE KADAR BU ÜLKEDE ÇOOOK SEÇİMLER OLDU VE HİÇ BU KADAR BÖYLE SAÇMALIKLAR OLMADI ..HERKES KENDİ OTURDUĞU ADRESİNDEN GİDER -MUHTARLIKTAN SEÇİM BELGESİNİ ALIR VE SEÇİM GÜNÜDE GİDER SANDIĞINDA OYUNU KULLANMIŞTIR ..NE BİR ADRES TAŞIMA VEYA NEDE KENDİ EVİNDEN BAŞKA SEÇMENLER ASLA OLMAMIŞTIR ..HAYRET BİR ŞEY ..BU KADAR MI BOZULDU BU ÜLKE VEYA İNSANLAR ..ALLAH İSLAH ETSİN ..