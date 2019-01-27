Seçim Kurulu'nda oy pusulası için kura çekildi ilk sırada hangi parti var?

YSK'da partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı. AK Parti 8. sırada MHP 10, CHP 7., İYİ Parti ise 11. sırada yer alacak. Diğer partiler ise şöyle:
Saadet Partisi 1. sırada
Bağımsız Türkiye Partisi 2.sırada
Türkiye Komünist Partisi 3. sıra
Vatan Partisi 4.sırada
Büyük Birlik Partisi 5.sıra
Hür Dava Partisi 6.sıra
CHP 7.sıra
AK Parti 8. sırada
Demokrat Parti 9.sıra
MHP 10. sıra
İYİ Parti 11. sırada
HDP 12.sıra
DSP 13.sıra
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