  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Seçim Kurulu'nda oy pusulası için kura çekildi ilk sırada hangi parti var?

Seçim Kurulu'nda oy pusulası için kura çekildi ilk sırada hangi parti var?

YSK'da Partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekildi. Yerel seçimlerdeki oy pusulasında birinci sırada Saadet Partisi olacak. AK Parti 8. sırada MHP 10, CHP 7., İYİ Parti ise 11. sırada olacak. Rakip partilerin arda arda gelmesi ise dikkat çekti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 27-01-2019 14:10 - Güncelleme: 27-01-2019 14:10

YSK'da partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı. AK Parti 8. sırada MHP 10,  CHP 7., İYİ Parti ise 11. sırada yer alacak. Diğer partiler ise şöyle:

Saadet Partisi 1. sırada

Bağımsız Türkiye Partisi 2.sırada

Türkiye Komünist Partisi 3. sıra

Vatan Partisi 4.sırada

Büyük Birlik Partisi 5.sıra

Hür Dava Partisi 6.sıra

CHP 7.sıra

AK Parti 8. sırada 

Demokrat Parti  9.sıra 

MHP 10. sıra 

İYİ Parti 11. sırada

HDP 12.sıra 

DSP 13.sıra

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Seçim Kurulu'nda oy pusulası için kura çekildi ilk sırada hangi parti var? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Muhsin 27 Ocak 2019 14:55 Çok ilginç olmuş birbirine zıt partiler yan yana durmuş

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro