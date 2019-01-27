Seçim Kurulu'nda oy pusulası için kura çekildi ilk sırada hangi parti var?

YSK'da partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı. AK Parti 8. sırada MHP 10, CHP 7., İYİ Parti ise 11. sırada yer alacak. Diğer partiler ise şöyle:

Saadet Partisi 1. sırada

Bağımsız Türkiye Partisi 2.sırada

Türkiye Komünist Partisi 3. sıra

Vatan Partisi 4.sırada

Büyük Birlik Partisi 5.sıra

Hür Dava Partisi 6.sıra

CHP 7.sıra

AK Parti 8. sırada

Demokrat Parti 9.sıra

MHP 10. sıra

İYİ Parti 11. sırada

HDP 12.sıra

DSP 13.sıra