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Seçim kararı sonrası dolar kaç lira oldu işte son rakamlar

Seçim kararı sonrası dolar kaç lira oldu işte son rakamlar

Erken seçimin 24 Haziran 2018'de yapılacağının açıklanmasının ardından gözler dolar, euro ve borsaya çevrildi. Dün Bahçeli'nin açıklamasıyla döviz kuru hareketlenmiş, borsada düşüş yaşanmıştı. Erdoğan'ın tarihi açıklamasının ardından ise dolar ve euro hızla düştü. Borsa yükseldi.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 16:14 - Güncelleme: 18-04-2018 16:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile görüşmesinin ardından seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı. Piyasalar bu kararı olumlu algıladı. Dolar ve euro düşmeye başlarken açıklama öncesi düşen Borsa yükselmeye başladı. İşte piyasalardaki son rakamlar...

İstanbul serbest piyasada dolar 4,0940 liradan, avro 5,0690 liradan güne başlamıştı. Kapalıçarşı'da 4,0920 liradan alınan dolar, 4,0940 liradan satılıyor. 5,0670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0690 lira olarak belirlendi. Seçim kararının açıklanmasıyla birlikte dolar hızla düşmeye başlayarak 4,05'ya geriledi. Euro 5,02 seviyesine geriledi.

BORSA HIZLA YÜKSELDİ: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 düşüşle 108.618,32 puandan başladı. Ancak Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte borsa da yükselmeye başladı. 110 bin seviyesine çıktı.

BORSA İSTANBUL

AÇILIŞ  : 108 BİN 618,32

SAAT 16:30 : 110 BİN 203

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 18 Nisan 2018 16:38 İdamı getirim adaletli olun öyle bi yasa çıkarın ki zengin fakir ayrımı yapılmasın

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