Seçim için merkez kurulacak İçişleri Bakanlığı'ndan seçim güvenliği genelgesi

31 Mart yerel seçimleri öncesi 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "seçim tedbirleri" genelgesi gönderildi.
Genelgeye göre, illerde seçimlerin anlık takibinin yapılabilmesi için seçim koordinasyon merkezleri kurulacak. Terör örgütlerinin seçmeni baskı altına alma girişimlerine müsaade edilmeyecek.
KİMLİK KAVGASINA FIRSAT VERİLMEYECEK
Özellikle Suriyeliler ve etnik kimlik üzerinden provakatif davranış girişimlerine karşı gerekli tedbirler alınacak, bu tarz girişimlere fırsat verilmeyecek. Elektrik, doğalgaz dağıtım merkezleri ile petrol boru hatlarında güvenlik önlemleri arttırılacak.
SİBER SALDIRILAR
Bilişim sistemlerine yönelik siber saldırılara ve sabotoj eylemlerine karşı önlemler alınacak. Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlara anında müdahale edilecek. Seçim sonuçlarını manipüle etme girişimlerine karşı gerekli önlemler alınacak.
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