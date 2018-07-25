Seçim günü Pakistan'da katliam! 25 ölü onlarca yaralı var

Pakistan'da bugün 105 milyonu aşkın seçmen, ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanmaya başlamıştı.

Oy kullanma işlemlerinin gerçekleştiği sırada, ülkenin Ketta kentinde kalabalık bir oy kullanma merkezi dışında meydana gelen patlamada 28 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

MİLLETVEKİLİ ADAYINA BOMBALI SALDIRI: Pakistan'da Milli Müslüman Liginin (MML) milletvekili adayı Faysal Nedim, seçim ofisine düzenlenen el bombalı saldırıda yaralandı.Polis yetkilisi Adil Çandio, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ülkenin güneyindeki Latifabad'da oy kullanma işleminin başlamasına saatler kala Nedim'in ofisine el bombası attığını açıkladı. Nedim ve şoförü, ofise girdikleri sırada düzenlenen saldırıda yaralandı.İkili, çevredeki hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.