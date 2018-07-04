Seçim gecesi sinkaflı küfür eden lider kim? Abdulkadir Selvi yazdı

24 Haziran seçim sonuçları uzun süre konuluşacak gibi görünüyor. Kazananları ve keybedenleriyle birlikte seçimin yansımaları sürüyor. O gece nelerin yaşandığına dair çok şey yazıldı çizildi. Muharrem İnce'nin kaçırıldığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu ise yenilgiden iki gün sonra kameralar karşısına geçti. Peki o gece başka neler yaşandı?

24 Haziran gecesinin bilinmeyenlerini Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde aktardı. Seçimi kaybeden liderlerin neler yaptığını paylaşan Selvi'nin, ayrıntı vermediği yazısı merak uyandırdı.

HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLAYANLARDAN SİNKAFLI KÜFÜR SAVURANLARA KADAR

"(...)Bu arada seçim gecesine ilişkin olarak yazılanlar doğru değil ama doğrular da henüz yazılmadı. Sadece CHP’de değil, seçimi kaybeden liderler tam bir hüsran yaşıyor. Makam aracına kendini atıp hıçkıra hıçkıra ağlayanlardan sinkaflı küfürler savuranlara kadar. Neler var neler..."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı