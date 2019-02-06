Sebzelerden müzik aleti yaptı yetmedi tuğlaya yöneldi

32 yaşındaki Çinli Qichao Shi, müziğe olan merakını ilginç bir biçimde meyve sebze üzerinden gideriyor. Evli ve çocuk sahibi olan genç adamın aklına sebzelerden müzik yapma fikri aklına geldi. Bunun üzerine işe konulan Shi, gerekli malzemelerini yanına alarak işe koyulmaya başladı.

Genç adam evde kovaya koyduğu başta havuç ve patates olmak üzere sebzelerin içlerini oydu ve nıta boşluklarını oluşturdu. Yaptığı her sebzeyi çalan Shi, sebzelerin çürümesi üzerine bu kez ilgili alanını daha dayanıklı ürünlere yöneltti. Evdeki süpürde sapı, tuğla ve bisikletten de flüt yapan genç adam görenleri hayrete düşürdüçikli bir adamı gösteriyor.