Sebze ve meyvede 'fiyat artışı' denetimi başladı!

ANTALYA İl Ticaret Müdürlüğü'nün koordinesinde, Antalya Defterdarlığı denetimcileri ve belediye zabıta ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla hal, pazar ve marketlerde sebze ve meyvedeki aşırı fiyat artışıyla ilgili çalışma yapıldı.

Ekipler, başta domates, biber, patlıcan ve patates gibi 19 ürün olmak üzere mevsimine göre toplam 31 ürünün yer aldığı listenin hal, pazar ve marketlerdeki alış ve satış faturalarını inceledi.

İl Ticaret Müdürü Seval Dizerkonca, Ticaret Bakanlığına yapılan başvurularda, son aylarda enflasyon ve faiz oranlarında görülen düşüşe karşın marketlerde özellikle sebze ve meyve fiyatlarında herhangi bir düşüş kaydedilmediği hatta bu ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığının iletildiğini söyledi.

Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayımlanan aldatıcı ticari uygulamalar bölümüne bir bent eklendiğini belirten Dizerkonca, şunları kaydetti:

"Bu bentte, 'girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapma' yer alıyor. Biz de 81 valilik kanalıyla ticaret il müdürlüklerine gönderilen talimat kapsamında, Antalya'daki market, toptancı hali ve pazar yerlerinde denetimlere başladık."

Defterdarlık, belediye ve hal müdürlüğü yetkilileriyle iş birliği yaptıklarını anlatan Dizerkonca, denetimlerde satıcılara ceza uygulamasının söz konusu olmadığını, yalnızca istatistiksel amaçlı fiyat derlemesi yaptıklarını bildirdi.