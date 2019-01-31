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Sebze ve meyve fiyatlarını düşürecek öneri! Sadece bir karara bakıyor

Sebze ve meyve fiyatlarını düşürecek öneri! Sadece bir karara bakıyor

ANTALYA başta olmak üzere seralara zarar veren hortum ve fırtına sonrası pazarda fiyatlar fırlamış durumda. Vatandaş sebze tezgahlarındaki rakamlarla şoke olurken fiyatların düşürecek bir öneri geldi.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 14:42 - Güncelleme: 31-01-2019 14:42

EGE ve Akdeniz'i arka arkaya vuran, fırtına, sel, dolu ve hortum zaten kur bahanesi ile fırlayan pazar fiyatlarını daha da artırdı. Seraların zarar görmesi ile birlikte sebze ve meyve tezgahlarındaki fiyat etiketleri sürekli değişir oldu.

Pazarda Maydanoz, nane ve taze soğanın demeti 4 liradan satılırken, biberin üzerinde artık 12 liralık etiket bulunuyor. Domates fiyatı 5 liradan başlayıp 8 liraya kadar çıkıyor. Markette ise domatesin üzerinde 15 liralık etiket bile bulunuyor. Kabak pazarda 4 liradan aşağı bulunmazken Karnabahar 5-6 lira arasında. Marketten bir kilo salatalık almaya kalksanız 9 liradan aşağıya bulamıyorsunuz. Portakal, mandalina, limon gibi tam mevsimi olan narenciyelerin kilosu ise 4-5 liradan başlıyor.

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Vatandaş zamlar yüzünden tezgahlara yaklaşmakta zorlanırken pazar ve marketlerdeki bu fahiş fiyatları makul seviyeye düşürmek için Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük'ten öneri geldi. 

KDV yüzde 1'e indirilsin
Küçük, devletin, sebze ve meyvenin perakende satışında ve nakliyesinde uygulanan KDV oranlarının 3 aylığına yüzde 1'e düşürülmesini önerdi. "Bu durum tüketiciye ciddi anlamda olumlu yansır" diyen Levent Küçük, şunları söyledi:

-"Perakende satıştaki yüzde 8, nakliyedeki yüzde 18 KDV oranı mayıs ayına, yeni mahsul çıkana kadar yüzde 1'e indirilirse tüketiciye ciddi anlamda olumlu yansımaları olur."

Mayısa kadar sürsün

KDV indirimi uygulamasının, mevsimsel şartların düzeleceği, üretimin artacağı mayıs ayına kadar sürmesi gerektiğini dile getiren Küçük, bu sayede tüketicinin bir nebze de olsa korunabileceğini sözlerine ekledi.

Yüzde 8 fiyatları çok etkiler
İstanbul Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Burhan Er, halde KDV'nin yüzde 1 olduğunu ancak perakende satışlarda yüzde 8 olarak uygulandığını belirterek, indirimin vatandaşa olumlu yansıyacağını söyledi.

Er, "Biz isteriz ki bu süreçte gerekirse kurumlar vergisi, stopaj, KDV ne varsa bunlar düşürülmeli. En azından yeni mahsullerin çıkacağı, hava şartlarının düzeleceği mayıs-haziran aylarına kadar böyle bir uygulama olursa üretici de tüketici de mutlu olur." dedi.

Marketlere denetim yapılsın
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise marketlerdeki fiyatların pazara göre çok yüksek olduğunu belirterek, sektör hakimiyeti olan bazı ulusal market zincirlerinin bu hakimiyeti suistimal ettiğini savundu.

Ağaoğlu, KDV indirimi yanında sıkı denetim önerdi ve şunları söyledi: -"Bu öneri uygulanabilir ancak pazar hakimiyetini suistimal eden marketler ciddi şekilde denetlenmeli. Burada devlete görev düştüğü kadar tüketiciye de düşüyor. Defalarca söylüyoruz; haksız fiyat artışı varsa lütfen bu yerlerden ürün almayın. Onlar ürünü satılmayınca ya fiyatı düşürecek ya da elindeki ürün kalacak."

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • dede 31 Ocak 2019 15:36 Bence çözüm olmayacak. Bir ürünün bir maliyeti bir dre kar payı vardır. Seraları hortum vurdu diye bu değişmemeli. Her kazancın bir riski vardır. Diyelim ki adam marangoz. dükkanında yagın çıktı bir bölümü yandı. Kapının fiyatını artırmalı mı.

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