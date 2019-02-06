Sebze ve meyve fiyatları neden bu kadar arttı? İşte cevabı

Başta marketler olmak üzere yaş sebze ve meyvelerin neredeyse 10 TL bulması hatta bazılarının bu rakamın üzerine çıkması tartışma konusu oldu. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, vatandaşın eve eli boş gitmesine neden olan fiyatlarla ilgili açıklamada bulundu. Tavşan, Türkiye’de her bölgede üretim yapıldığını ancak planlı üretim yapılmadıkça fiyatların istenilen seviyeye gelemeyeceğini belirtti.
FİYAT NEYE GÖRE BELİRLENİYOR....Üretici hallerinde fiyatların maliyet bazlı olarak değil, arz-talep dengesine göre belirlendiğini kaydeden Tavşan, ürün bol olduğunda fiyatın maliyetin altına düşebildiğini, ürün az olduğunda ise fiyatlarda aşırı artış olabildiğini söyledi.
ASIL SORUN PLANSIZLIK...Fiyatların sadece arz ile talebin ve üretim planlamasının oluşmasıyla düşebileceğini belirten Tavşan, “Üretim planlaması olmadığı sürece fiyatlara kimsenin bir şey yapma imkânı yok. Olmayan ürün yükselir. Ama bir planlama yapılır, bir ürün yurt içinde ne kadar tüketiliyor, ne kadar ihraç yapılıyor, ne kadar üretim yapılmalı. Bunlar bilinirse tüm sorunlar ortadan kalkar. Yoksa işiniz şansa kalır” dedi.
Yüksel Tavşan, çok sık eleştiri konusu yapılan tarlada bahçede 50 kuruşa satılan bazı sebze ve meyvenin markette 2.5 liraya nasıl çıktığını anlattı. Tavşan’ın verdiği bilgiye göre, örneğin Adana’da bahçede 50 kuruş olan ve markette 2.5 liraya satılan bir kilogram limon fiyatına etki eden unsurlar şöyle:
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