Sebze fiyatları artık dolarla yarışıyor yüzde 80’ni buldu

Dün açıklanan enflasyon verisi ile özellikle sebze fiyatlarında yükseliş gözler önüne serildi. Doğal felaketinde etkilediği seralar nedeniyle yükselişe geçen sebze fiyatları doların zirveye çıktığı ağustos rakamları ile yarışır hale geldi.

TÜİK dün merakla beklenen enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre sebze fiyatları ocakta yüzde 29.7, son bir yılda yüzde 80.5 arttı. Sebze fiyatlarındaki artış ana tüketici enflasyonunu üçe katladı. Ancak dolar alıp satanlar Ağustos 2018’de bu orana varan bir artışı gördüler. Bu anlamda sebze fiyatları artık ağustos ayı dolar kuru ile yarışıyor. Twitter

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Tek başına gıda ve içecek fiyatlarının yüzde 6.43 artması, ocak ayı enflasyonunu yüzde 1.06 artırmaya yetti. Sepet içindeki ağırlığı yüzde 23.29 ile en yüksek grup olan gıdanın tek başına yarattığı enflasyonun boyutu yüzde 1.5. Konut harcamaları ve giyimdeki fiyat düşüşleri devreye girerek TÜFE’yi yüzde 1.06’ya çekti.



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FIRTINA SERALARI VURDU....Başta Antalya’da yaşanan hortum, fırtına, Mersin, Muğla, Aydın, Manisa’da aşırı yağışlar ve seller sebze üretimini ve seraları vurdu. İklim koşullarından kaynaklanan arzdaki azalmada taze sebze ve meyve fiyatlarını uçurdu. Ocak ayında taze meyve ve sebze fiyatlarındaki artış yüzde 29.71’e vardı. İşlenmiş gıda fiyat artışı ise yüzde 0.88 düzeyinde gerçekleşti. Twitter

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