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Şebnem'den çifte kutlama

Şebnem'den çifte kutlama

Şebnem Ferah, “Parmak İzi” adlı yeni albümü ile yeni yaşını aynı gün kutladı. Ünlü rock’çı önceki akşam Asmalımescit’teki Meyhane’de çifte kutlama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 14-04-2018 09:16 - Güncelleme: 14-04-2018 09:16

Davetliler maske taktı
46 yaşına basan Ferah’ı bu renkli gecede yakın dostları Kenan Doğulu, Şebnem Bozoklu ve Fatma Turgut da yalnız bırakmadı. Davetliler, partinin sonunda yüzlerinde Şebnem Ferahmaskeleri ile çıkarak basın mensuplarını şaşırttı.

Bu akşam herkes Şebnem
Ferah muhabirlere şu sözlerle takıldı: “Hadi bakalım kim kimdir bulun da göreyim, bu gece herkes Şebnem Ferah...” Şarkıcı “Albümü kazasız belasız çıkarmanın coşkusunu ve yeni yaşıma basmanın mutluluğu içindeyim” dedikten sonra oradan ayrıldı. 



Partiden Şebnem Ferah maskesiyle çıkan Fatma Turgut, muhabirlerin “Fatma Hanım, maskeyi çıkarsanız da öyle çeksek” talebine gülerek “O da kim, ben Şebnem’im görmüyor musunuz” diye karşılık verdi.

 

 

 

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