Şebnem Schaefer'ın Mesut Özil isyanı!

Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk kökenli futbolcu Mesut Özil'in bu kararının yankıları devam ediyor. Yarı Alman yarı Türk olan Şebnem Schaefer, "Türklerin, Almanlarla daha çok iç içe olması, Almanların da Türklere daha çok kucak açması lazım. Ancak o zaman bir kaynaşma olur" dedi.

Şebnem Schaefer'ın Mesut Özil isyanı!

Yüzyıllardır insanlığın en temel problemlerinden biri olan 'ırkçılık' şu sıralar yeniden konuşulur oldu. Türk kökenli futbolcu Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı ırkçılık nedeniyle bırakmasının yankıları tüm hızıyla sürerken babası Alman annesi Türk olan Şebnem Schaefer ile iki ülke insanlarının son dönemde yaşadıklarını değerlendirdik. Geçmişte Almanya'da katıldığı 'Miss Germany' ve 'Star Search' adlı güzellik yarışmalarında bir yanı Türk olduğu için zorluklarla karşılaştığını itiraf eden ünlü model çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Şebnem Schaefer'ın Mesut Özil isyanı!

Şu sıralar herkes Mesut Özil'in, “Kazanınca Alman, kaybedince göçmenim” sözleriyle birlikte Alman Milli Takımını bırakmasını konuşuyor. Siz neler düşünüyorsunuz?
Mesut Özil, başka uyrukluların değil ama nedense Türklerin kimlikleri hep öne çıkartılıyor demiş. Çünkü bence diğer Avrupa ülkelerin veya Avrupa’ya yakın ülkelerin dinleri, kültürleri ve coğrafyaları birbirine daha yakın, tarihte de birbirileriyle daha çok alışverişleri olmuş. Ama Türk ve Alman kültürü, dini birbirine çok uymuyor aslında.

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Şebnem Schaefer'ın Mesut Özil isyanı!

Almanya'nın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi sonrası birileri günah keçisi arıyordu. Bu günah keçileri de Mesut Özil ve İlkay Gündoğan olmuş gibi duruyor sanki?
Almanya turnuvaya erken veda edince birlik ve beraberlik olmadığı düşünüldü. Türk müsün yoksa Alman mısın sorgulamaları başladı. Hiçbir suçları olmadığı halde sonunda bu olay futbolculara patladı. Zor bir durum karşısında arada kaldıklarını düşünüyorum. Ama menajerler, danışmanlar bu durumu daha iyi yönetebilirdi.

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Şebnem Schaefer'ın Mesut Özil isyanı!

Yurtdışında mesleğinizi yaparken kimliğinizden ötürü zorlandığınız oldu mu?
Ben de çok zorlandım, Alman gibi yetiştirilseydim belki zorlanmazdım. Benim de favori gösterildiğim halde, 2. seçildiğim 'Miss Germany' yarışmasında ve katıldığım 'Star Search' yarışmasında Türk kimliğimi hep ön plana çıkardılar. Orada Polonyalılar, Ruslar, Yugoslavlar da vardı ama hiçbirinin kökenleri söylenmedi. Ama nedense benim dışarıdan belki anlaşılmasa bile yarı Türk olduğumu hep vurguladılar.

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