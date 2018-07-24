Şebnem Schaefer tam bir montaj ustası çıktı!

Bir dönem adını magazin basınında sıkça duyduğumuz podyumların ünlü modeli Şebnem Schaefer, şu aralar Frankfurt ile Köln arasındaki yer alan Westerwald bölgesinde tatilin keyfini çıkarıyor. Ailesiyle birlikte vakit geçiren ünlü model sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla montaj konusunda da bir hayli maharetli olduğunu gösterdi.
Ünlü model, marketten aldığı masa, şemsiye ve salıncağın kurulumunu tek başına yaptı. Habertürk'e konuşan Şebnem Schaefer, "Eve aldığım her türlü masa, şemsiye ve salıncağın montajını kendim yapıyorum. Deneye deneye öğrendim" diyor.
Bu tür montajları yapmanın kolay olmadığını vurgulayan ünlü model, "Biraz güç biraz da mantık yürütmek gerekiyor. El becerisi de muhakkak olmalı" şeklinde konuştu. Masa, şemsiye ve salıncağa ait parçaları aldığı mağazadan aracına yükleyen Schaefer, evine de kimseden yardım almadan tek başına taşıdı.
Şebnem Schaefer, yoğun uğraşlar neticesinde kurduğu salıncakta oturup keyif yapmayı ihmal etmiyor.
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