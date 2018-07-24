Şebnem Schaefer tam bir montaj ustası çıktı!

Bir dönem adını magazin basınında sıkça duyduğumuz podyumların ünlü modeli Şebnem Schaefer, şu aralar Frankfurt ile Köln arasındaki yer alan Westerwald bölgesinde tatilin keyfini çıkarıyor. Ailesiyle birlikte vakit geçiren ünlü model sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla montaj konusunda da bir hayli maharetli olduğunu gösterdi.