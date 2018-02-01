  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Şebnem Özinal kimdir aslen nereli kaç yaşında Şefik Öztek'le boşanıyor

Şebnem Özinal kimdir aslen nereli kaç yaşında Şefik Öztek'le boşanıyor

Tiyatro oyuncusu Şebnem Özinal, 13 yıllık eşi, Laila’nın eski patronu eşi Şefik Öztek’ten boşanmak için dava açtı. Peki Şebnem Özinal kimdir ? Şebnem Özinal aslen nereli. Şebnem Özinal kaç yaşında. İşte bu soruların cevabı İnternethaber'de...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-02-2018 11:23 - Güncelleme: 01-02-2018 11:23

Tiyatro oyuncusu Şebnem Özinal, 13 yıllık eşi, Laila’nın eski patronu eşi Şefik Öztek’ten boşanmak için dava açtı. Kocasının kıskanç yapısı nedeniyle mesleğinin evliliğinde sorun oluşturduğunu belirten Şebnem Özinal, kızı ve kendisi için aylık 13 bin lira nafakanın yanı sıra 650 bin lira tazminat istedi.

Peki Şebnem Özinal kimdir ? Şebnem Özinal aslen nereli. Şebnem Özinal kaç yaşında. İşte bu soruların cevabı İnternethaber'de...

ŞEBNEM ÖZİNAL KİMDİR ? 1971 yılında Ankara’da dünyaya gelen Şebnem Özinal, ilköğrenimini ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. Daha sonra da İstanbul’a lisans eğitimi için giden Özinal, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği bölümünü kazandı.

TİYATRO YAPMAYA BAŞLADI
Sonrasında da ilgili bölüme dair herhangi bir mesleğe yönelmeyerek tiyatro ve benzeri alanlarda çalışmalara başladı. Bu alanda diksiyon, şan eğitimi ve bunun gibi sahne gösterimi dersleri alan ve bu yol ile de kendini geliştiren Şebnem Özinal, farklı tiyatro oyunlarında rol aldı. 1991 yılında Çılgın Sonbahar adlı oyunda rol alan ve bu şekilde tiyatro hayatına başlayan 47 yaşındaki Şebnem Özinal, bu oyundan sonra da Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Ali Poyrazoğlu, Tiyatrokare gibi topluluklarda da rol alarak tanınmaya başlandı.

Ayrıca tiyatro işlerinin yanı sıra televizyon programlarında ve sinema filmlerinde de bu oyuncunun rol aldığını ve bu yönde çalışmalarına devam etti.

İYİ EV KADINI OLMAMAKLA SUÇLADI
İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açan avukatı, müvekkilinin eşiyle 26 Ağustos 2005’te evlendiğini 9 yaşında bir kızları olduğunu belirterek şu iddialara yer verdi:  “Çiftin evlilik hayatı, son dönemde davalı babanın kıskançlıkları ve müvekkilin tanınan bir kişilik olması nedeniyle kötüye gitmeye başladı. Müvekkilin tiyatro oyuncusu olması sorun oldu. Sürekli eşine hakaret eden, aşağılayan davalı Şefik Öztek’in bu davranışları giderek arttı. Davalı baba bu davranışları küçük kızlarının yanında da yapmaya başladı. Davalının bu tür kusurlu davranışları nedeniyle küçük kızın psikolojisi bozuldu ve evdeki ortam anne için çekilmez hale geldi. Müvekkil Şebnem Özinal, psikolojik tedavi için ikna etmeye çalışsa da eşi tedavi olmak istemedi. Davalı eş Şefik Öztek, müvekkili sürekli olarak iyi anne, iyi eş, iyi ev kadını olmamakla suçladı. Kızının daha fazla etkilenmesini istemeyen müvekkil de boşanma kararı aldı.

MESLEĞİNE DÖNMESİ İMKANSIZ
Davalı Şefik Öztek, işinde yaşadığı zorluklar nedeniyle defalarca bankadan kredi çekmek zorunda kaldı. Müvekkilim çalışarak bu borçları ödemiştir. Evlenmeden önce Ataşehir’de müvekkilimin aldığı ev satılmış ve davalının işlerinde kullanılmıştır. Hem evinin satılması hem de çektiği krediler nedeniyle maddi zarara uğrayan müvekkilim için 500 bin lira maddi tazminat ile 150 bin lira manevi tazminat istiyoruz. Küçük kızın velayeti ile aylık 10 bin lira iştirak nafakası talep ediyoruz. Müvekkilim boşanma ile bir takım imkanları kaybedecektir. Tekrar meslek hayatına dönerek evlilik öncesi şartlarda çalışması, tiyatro oyunculuğu olan mesleği, çalışacağı sinema-tiyatro-televizyon piyasasındaki şartlar nedeniyle imkansız olduğundan müvekkilim için ayrıca 3 bin lira yoksulluk nafakasına karar verilmesini istiyoruz.”

DURUŞMA ERTELENDİ
Davanın ikinci duruşmasına katılan Şebnem Özinal, dava dilekçesindeki taleplerini tekrarlayarak şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mahkeme tarafların aylık gelirlerinin tespiti için duruşmayı erteledi.

Şebnem Özinal ile Şefik Öztek boşanıyor! Şok suçlamalarŞebnem Özinal ile Şefik Öztek boşanıyor! Şok suçlamalarŞebnem Özinal ile Şefik Öztek boşanıyor! Şok suçlamalarŞebnem Özinal ile Şefik Öztek boşanıyor! Şok suçlamalarHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Şebnem Özinal kimdir aslen nereli kaç yaşında Şefik Öztek'le boşanıyor haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat