Şebnem Özinal kimdir aslen nereli kaç yaşında Şefik Öztek'le boşanıyor

Tiyatro oyuncusu Şebnem Özinal, 13 yıllık eşi, Laila’nın eski patronu eşi Şefik Öztek’ten boşanmak için dava açtı. Kocasının kıskanç yapısı nedeniyle mesleğinin evliliğinde sorun oluşturduğunu belirten Şebnem Özinal, kızı ve kendisi için aylık 13 bin lira nafakanın yanı sıra 650 bin lira tazminat istedi.

Peki Şebnem Özinal kimdir ? Şebnem Özinal aslen nereli. Şebnem Özinal kaç yaşında. İşte bu soruların cevabı İnternethaber'de...

ŞEBNEM ÖZİNAL KİMDİR ? 1971 yılında Ankara’da dünyaya gelen Şebnem Özinal, ilköğrenimini ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. Daha sonra da İstanbul’a lisans eğitimi için giden Özinal, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Jeoloji Mühendisliği bölümünü kazandı.

TİYATRO YAPMAYA BAŞLADI

Sonrasında da ilgili bölüme dair herhangi bir mesleğe yönelmeyerek tiyatro ve benzeri alanlarda çalışmalara başladı. Bu alanda diksiyon, şan eğitimi ve bunun gibi sahne gösterimi dersleri alan ve bu yol ile de kendini geliştiren Şebnem Özinal, farklı tiyatro oyunlarında rol aldı. 1991 yılında Çılgın Sonbahar adlı oyunda rol alan ve bu şekilde tiyatro hayatına başlayan 47 yaşındaki Şebnem Özinal, bu oyundan sonra da Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Ali Poyrazoğlu, Tiyatrokare gibi topluluklarda da rol alarak tanınmaya başlandı.

Ayrıca tiyatro işlerinin yanı sıra televizyon programlarında ve sinema filmlerinde de bu oyuncunun rol aldığını ve bu yönde çalışmalarına devam etti.

İYİ EV KADINI OLMAMAKLA SUÇLADI

İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açan avukatı, müvekkilinin eşiyle 26 Ağustos 2005’te evlendiğini 9 yaşında bir kızları olduğunu belirterek şu iddialara yer verdi: “Çiftin evlilik hayatı, son dönemde davalı babanın kıskançlıkları ve müvekkilin tanınan bir kişilik olması nedeniyle kötüye gitmeye başladı. Müvekkilin tiyatro oyuncusu olması sorun oldu. Sürekli eşine hakaret eden, aşağılayan davalı Şefik Öztek’in bu davranışları giderek arttı. Davalı baba bu davranışları küçük kızlarının yanında da yapmaya başladı. Davalının bu tür kusurlu davranışları nedeniyle küçük kızın psikolojisi bozuldu ve evdeki ortam anne için çekilmez hale geldi. Müvekkil Şebnem Özinal, psikolojik tedavi için ikna etmeye çalışsa da eşi tedavi olmak istemedi. Davalı eş Şefik Öztek, müvekkili sürekli olarak iyi anne, iyi eş, iyi ev kadını olmamakla suçladı. Kızının daha fazla etkilenmesini istemeyen müvekkil de boşanma kararı aldı.

MESLEĞİNE DÖNMESİ İMKANSIZ

Davalı Şefik Öztek, işinde yaşadığı zorluklar nedeniyle defalarca bankadan kredi çekmek zorunda kaldı. Müvekkilim çalışarak bu borçları ödemiştir. Evlenmeden önce Ataşehir’de müvekkilimin aldığı ev satılmış ve davalının işlerinde kullanılmıştır. Hem evinin satılması hem de çektiği krediler nedeniyle maddi zarara uğrayan müvekkilim için 500 bin lira maddi tazminat ile 150 bin lira manevi tazminat istiyoruz. Küçük kızın velayeti ile aylık 10 bin lira iştirak nafakası talep ediyoruz. Müvekkilim boşanma ile bir takım imkanları kaybedecektir. Tekrar meslek hayatına dönerek evlilik öncesi şartlarda çalışması, tiyatro oyunculuğu olan mesleği, çalışacağı sinema-tiyatro-televizyon piyasasındaki şartlar nedeniyle imkansız olduğundan müvekkilim için ayrıca 3 bin lira yoksulluk nafakasına karar verilmesini istiyoruz.”

DURUŞMA ERTELENDİ

Davanın ikinci duruşmasına katılan Şebnem Özinal, dava dilekçesindeki taleplerini tekrarlayarak şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini istedi. Mahkeme tarafların aylık gelirlerinin tespiti için duruşmayı erteledi.

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