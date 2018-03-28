Şebnem Dönmez kimdir aslen nereli Avlu dizisi Nihal Ünal cezaevi müdürü!

Şebnem Dönmez kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları Star Tv'deki Avlu dizisi performansından sonra yine merak konusu oldu. Star Tv'de Avlu dizisinde Nihal Ünal karakterine can veren Şebnem Dönmez tam not aldı. Avlu dizisi Nihal Ünal Murat'ın karısı, aynı cezaevinde birlikte çalıştığı eşi Murat’la gençken tanışıp evlenmişler. Nihal öncelikle Kudret ve Azra’nın cezaevi üzerindeki hakimiyetlerini bitirmek istemektedir

ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR: Şebnem Dönmez, 7 Mayıs 1974 tarihinde Almanya'nın Salzgitter kentinde doğmuştur.

1996 yılında Televizyon ekranlarında Murat Başoğlu ile birlikte sunduğu "Sabah Şekerleri" programı ile tanındı. Ardından 1997 yılında Star TV'de yayınlanan Murat Başoğluile "Görevimiz Tehlike" adlı yarışma programını sundu. 1998'de ise Star TV'de bir showgirl olarak tüm hünerlerini sergilediği Cumartesi Gecesi Ateşi'ni sundu.

Emre Aydın'ın video kliplerinde ve Ferdi Tayfur'un Emmoğlu adlı klibinde oynamıştır. Şebnem Dönmez, aynı zamanda Live Earth'ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore'un İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katılmıştır.

Şebnem Dönmez, 20 Ağustos 2004 tarihinde yönetmen Ezel Akay ile evlendi. 2007 yılının şubat ayında boşandı.

NİHAL ÜNAL – Şebnem Dönmez: Nihal, cezaevinin müdürü. Sert, otoriter, disiplinli bir kadın. Aynı cezaevinde birlikte çalıştığı eşi Murat’la gençken tanışıp evlenmişler. Nihal öncelikle Kudret ve Azra’nın cezaevi üzerindeki hakimiyetlerini bitirmek istemektedir

AVLU KONUSU NEDİR: Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA İDDİALI İSİM: Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

YÜKSEL AKSU KİMDİR: Yüksel Aksu kimdir, Dondurmam Gaymak filminin yönetmenidir.

Yüksel Aksu, 1966 yılında Muğla‘nın Ula ilçesinde doğmuştur. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sin mezun oldu. Aynı okulda yüksek lisansını tamamladı.

Yüksel Aksu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde dersler verdi.

1997 yılında başrollerinde Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey‘in oynadığı “İnce İnce Yasemince” adlı televizyon dizisinde yönetmenlik yaptı.

1999 – 2001 yılları arasında yapımcılığını Osman Yağmurdereli‘nin yaptığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu, Nihat Durak, Emine Karagüllü ekibinin yaptığı “Yılan Hikayesi” adlı dizide Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer, Çetin Tekindor, Süleyman Turan, Emre Kınay, Nail Kırmızıgül, Hakan Bilgin, Ferhat Yılmaz, Bülent Şakrak, Görkem Yeltan, Bülent Polat gibi oyuncular oynadı.

2005 yılında yapımcılığını yaptığı, senaryosunu yazığı “Dondurmam Gaymak” filminin yönetmenliğini yaptı. Filmde sadece profesyonel oyuncu olarak Turan Özdemir oynarken oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşturuldu. Bu film ile de birçok ödül aldı.

2011 yılında senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı “Entelköy Efeköy’e Karşı” filminde başrollerde Şahin Irmak oynadı.

2015 yılında başrolünde Cem Yılmaz‘ın oynadığı “İftarlık Gazoz” filminin senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini yaptı.