Şebnem Dönmez Avlu dizisine veda etti

Star TV'nin yeni dizisi Avlu'nun 2. yeni bölümünde 2 sürpriz birden yaşandı. Nihal karakterine hayat veren Şebnem Dönmez diziye veda ederken, Hayat Bazen Tatlıdır'da rol alan genç oyuncu Denizcan Aktaş kadroya dahil oldu.

Şebnem Dönmez Avlu dizisine veda etti

Limon Film imzalı Star TV'nin yeni dizisi Avlu'nun yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor. Dizinin 2. yeni bölümünde 2 sürpriz birden yaşandı. Nihal karakterine hayat veren Şebnem Dönmez diziye veda ederken, Hayat Bazen Tatlıdır'da rol alan genç oyuncu Denizcan Aktaş kadroya dahil oldu. İşte Avlu'nun oyuncu kadrosu, karakter analizleri ve fotoğrafları...

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Şebnem Dönmez Avlu dizisine veda etti

ALP ÖZTÜRK - Denizcan Aktaş
Kudret’in oğlu. Paranın ve iktidarın içine doğmuş. Yaşıtlarıyla kolay iletişim kuramayan, soğuk, mesafeli biri. Hayatındaki dönüm noktası 15 yasındayken, annesinin gözünün önünde işlediği cinayet olmuş. Annesi bu cinayeti haklı çıkarmak için Alp’in beynini yıkamış. Bu da onu annesinin sözünden çıkamayan biri haline getirmiş.

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Şebnem Dönmez Avlu dizisine veda etti

DENİZ DEMİR – Demet Evgar
Dikkat çeken, hoş, akıllı bir kadın. Üniversiteyken, genç bir müzisyen olan Hakan’la tanışıyor. İlk görüşte âşık oluyorlar. Kısa bir süre sonra evleniyorlar ve kızları Ecem doğuyor. Koca şiddeti işte ondan sonra başlıyor.

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Şebnem Dönmez Avlu dizisine veda etti

AZRA KAYA – Ceren Moray
Alkolik bir anne ve annesinin bu problemi yüzünden onları terk eden bir babanın kızı. Kocasının gidişinden kızını sorumlu tutmuş bir annenin kızı. Azra’nın beynine asla silinmeyecek iki cümle armağan etmiş: “Sen doğmasaydın, baban beni hep severdi... Senin yüzünden gitti...” Şimdi cezaevinde sözü geçen iki ağadan biri.

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