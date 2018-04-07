Şebnem Dönmez Avlu dizisine böyle veda etti

Star TV'de başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı ve Ruçhan Çalışkur'un paylaştığı Avlu dizisi, 2. bölümüyle 5 Nisan Perşembe akşamı ekranlara geldi. Avlu'nun yeni bölümünde, cezaevinde çıkan kargaşa sırasında bıçaklanan Müdür Nihal hastanede yoğun bakımda hayatını kaybetti. Herkes Nihal'in bıçaklanmasından Deniz'i suçlarken, avukatı sayesinde hücreden çıkartılan Deniz'e büyük bir tuzak kuruldu.

Nihal'in gardiyan eşi Murat, eşinin her zaman taktığı bilekliğinin üzerinde olmadığını ve cinayeti işleyen kişi tarafından çalındığını anlatınca genel bir arama yapıldı. Deniz'i kendi saflarına çekemeyen ve cinayeti üzerine yıkmak isteyen Kudret, Nihal'in kolundaki bileziği Deniz'in odasına sakladı. Cezaevinde yapılan arama sırasında ise bileklik Deniz'in odasında bulundu.