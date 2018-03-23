Sebebi şok edeci! Yaşlılar cezaevine girebilmek için suç işliyor...

Dünyada yaşlı nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ülkelerden Japonya'da 65 yaşın üstündeki insanlar hapse girmeye çalışıyor. Sosyal yaşamın zor ve pahalı olduğu ülkede yaşlılar mağazalardan hırsızlık yapıyor. Hapse girenler daha rahat ve sosyal bir ortamda yaşamlarını sürdürdüklerini söylüyor. Ülkede yaşlıların hapse girmesi o kadar yaygın ki bazı hapishaneler onların ihtiyaçlarına göre dizayn edilmiş durumda. Hapishane görevlilerinin bir kısmı yaşlı bakımı konusunda eğitime tabi tutulmuşlar.