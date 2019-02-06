Sebebi seraları vuran fırtına da değilmiş! İşte sebzenin asıl fiyatı

Başta marketler olmak üzere yaş sebze ve meyvelerin neredeyse 10 TL bulması hatta bazılarının bu rakamın üzerine çıkması tartışma konusu oldu. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, vatandaşın eve eli boş gitmesine neden olan fiyatlarla ilgili açıklamada bulundu. Tavşan, Türkiye’de her bölgede üretim yapıldığını ancak planlı üretim yapılmadıkça fiyatların istenilen seviyeye gelemeyeceğini belirtti.

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