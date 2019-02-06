Sebebi seraları vuran fırtına da değilmiş! İşte sebzenin asıl fiyatı

Sebze meyve fiyatlarındaki olağan üstü artışın sebebi seraların zarar görmesi sanılıyordu meğer öyle değilmiş. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, fiyatlardaki artışın nedenini açıkladı.

Sebebi seraları vuran fırtına da değilmiş! İşte sebzenin asıl fiyatı

Başta marketler olmak üzere yaş sebze ve meyvelerin neredeyse 10 TL bulması hatta bazılarının bu rakamın üzerine çıkması tartışma konusu oldu. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, vatandaşın eve eli boş gitmesine neden olan fiyatlarla ilgili açıklamada bulundu. Tavşan, Türkiye’de her bölgede üretim yapıldığını ancak planlı üretim yapılmadıkça fiyatların istenilen seviyeye gelemeyeceğini belirtti.

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Sebebi seraları vuran fırtına da değilmiş! İşte sebzenin asıl fiyatı

FİYAT NEYE GÖRE BELİRLENİYOR....Üretici hallerinde fiyatların maliyet bazlı olarak değil, arz-talep dengesine göre belirlendiğini kaydeden Tavşan, ürün bol olduğunda fiyatın maliyetin altına düşebildiğini, ürün az olduğunda ise fiyatlarda aşırı artış olabildiğini söyledi.

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Sebebi seraları vuran fırtına da değilmiş! İşte sebzenin asıl fiyatı

GERÇEK FİYATI 50 KURUŞ : Yüksel Tavşan, çok sık eleştiri konusu yapılan tarlada bahçede 50 kuruşa satılan bazı sebze ve meyvenin markette 2.5 liraya nasıl çıktığını anlattı. Tavşan’ın verdiği bilgiye göre, örneğin Adana’da bahçede 50 kuruş olan ve markette 2.5 liraya satılan bir kilogram limon fiyatına etki eden unsurlar şöyle:

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Sebebi seraları vuran fırtına da değilmiş! İşte sebzenin asıl fiyatı

Bahçe fiyatı 50 krş, toplama masrafı 20-30 kuruş, sepet-ambalaj 15 krş, nakliyat (Ankara) 15 krş, nakliyat (İstanbul) 20 krş, fabrika işçiliği 20 krş, hal masrafı 20-25 krş, hal fiyatının üzerine market farkı: Yüzde 50, marketçinin maliyeti: Yüzde 8 KDV reyon kirası: Yüzde 5-10, zayi oranı: Yüzde 10.

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