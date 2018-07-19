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Scoutium Endeavor Uluslararası Seçim Panelinde Türkiye’yi Temsil Edecek!

Scoutium Endeavor Uluslararası Seçim Panelinde Türkiye’yi Temsil Edecek!

Futbol dünyasındaki genç yetenekleri keşfetmeyi, futbol severlerin scout olmasını ve kulüplerin yanlış transfer sorununu çözmeyi mümkün hale getiren Scoutium, aldığı birçok girişimcilik ödülünden sonra ülkemizi uluslararası platformda temsil etmeye hazırlanıyor.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 16:11 - Güncelleme: 19-07-2018 16:11

Futbol dünyasındaki genç yetenekleri keşfetmeyi, futbol severlerin scout olmasını ve kulüplerin yanlış transfer sorununu çözmeyi mümkün hale getiren Scoutium, aldığı birçok girişimcilik ödülünden sonra ülkemizi uluslararası platformda temsil etmeye hazırlanıyor.

Dünyanın birçok ülkesindeki etkin girişimcilere yol gösteren, uluslararası girişimci ağı Endeavor; her yıl düzenlediği organizasyonlarla girişimcilere uluslararası destek sağlıyor. Scoutium; Endeavor Türkiye’nin düzenlediği Yerel Seçim Paneli’nde ülkemizi bu yılki Uluslararası Seçim Paneli’nde temsil edecek iki ülke adayından biri olarak seçildi.

GENÇLER KEŞFEDİLİYOR; Efe Aydın, Emre Ün, Safa Yerliyurt ve Ali Keçecioğlu’nun kurduğu Scoutium, futbol severlere futbola dahil olma ve yeni yetenekleri keşfetme imkânı sağlıyor. Ücretsiz üyelik üzerinden futbolcuları değerlendiren üyeler, profesyonel scout olma imkânı yakalamanın yanında bu platformda sosyalleşebiliyorlar. Futbol kulüplerinin genç yetenekleri keşfetmesinde büyük etki yaratacak olan bu sistem kulüplerdeki en büyük sorun olan yanlış transfer sorununu çözmeyi amaçlıyor. Futbolcular da siteye üye olup Scoutium gözlemcilerini maçlarına çağırarak onlardan kendilerini değerlendirmelerini talep edebiliyor. Böylece karanlıkta kalan yetenekler keşfedilip futbola kazandırılıyor.

Futbol dünyasına fayda sağlamayı amaçlayan Scoutium, İTÜ Çekirdek’in düzenlediği Big Bang Startup Challenge yarışmasında birçok ödül kazandı ve bu yatırım turuyla birlikte yatırımcılardan 1 milyon dolar yatırım aldı. Sistemini ve veri tabanını gün geçtikçe geliştiren ve genişleten platform Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor, Kasımpaşa gibi süper lig takımlarının yanı sıra Queens Park Rangers gibi yabancı kulüplerle de iş birliği içerisinde. Kulüplerin doğru transfer yapma sorununa çözüm olarak Scouting eksikliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan girişim, bu yılın sonuna kadar binden fazla kulüple çalışmayı ve 2020’nin sonuna kadar 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Platform hakkında daha fazla bilgiye, Scotium web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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