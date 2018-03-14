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Schengen vizesi alacaklara büyük müjde! AB'den duyuru

Schengen vizesi alacaklara büyük müjde! AB'den duyuru

Schengen vizesi başvurusu yapacaklar için önemli bir kolaylık sağlandı. Avrupa Birliği, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkenin vatandaşları için ‘çile’ anlamına gelen Schengen vizesi alanında önemli değişikliklere gidiyor.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 15:25 - Güncelleme: 14-03-2018 15:25

AB Komisyonu’nun Göçten Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos tarafından açıklanan öneriler gereği, kuralları ihlal etmeyenler için Schengen vizesi almak daha kolay olacak.

AB Komisyonu, yeni kuralları büyük ölçüde değişen güvenlik kaygıları nedeniyle belirledi. İşte Komisyon tarafından belirlenen yeni kurallar:

Vize başvurularında karar süresi 15 günden 10 güne düşecek. Başvurular seyahatten 3 ay yerine 6 ay önce yapılabilecek.

ELEKTRONİK BAŞVURU YAPILABİLECEK: Elektronik başvuru yapılabilecek. Vize başvuru sahiplerinin fiziki olarak konsolosluklarda bulunmaları gerekmeyecek. Konsolosluklara sadece parmak izi için çağrılacaklar.

ÇOK GİRİŞLİ VİZE VERİLECEK

Schengen ülkelerine giriş ve bu ülkelerde kalış kurallarını ihlal etmeyen vize sahiplerine sonraki başvurularında çok girişli vize verilecek. Çok girişli vizelerin süreleri, kurallara uyma sicili pozitif olanlar için kademeli olarak bir yıldan beş yıla yükseltilecek.

VİZE ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Kısa süreli kalışlar için dış kara ve deniz sınırlarında, geçici nitelikte, sezona bağlı ve sadece giriş yapılan ülke için geçerli vizeler verilebilecek. Turizmi destekleme amacı taşıyan bu tip vizelerin geçerlilik süresi azami 7 gün olacak.

Vize ücretleri 20 Euro’luk artışla 60 Euro’dan 80 Euro’ya yükselecek. Komisyon tarafından yapılan yeni öneriler, Avrupa Parlamentosu’ndan ve üye ülkelerden onay alındıktan sonra devreye girecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 14 Mart 2018 15:47 bu mu yani olay hani drekt vizeler kalkacaktı boş dümen gerçi bizim emeklinin belediye otobüsüne binecek parası yokki öteki mahallede oturan çocuklarını ziyarete gitmeye avrupada ne yapsın😂😂

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