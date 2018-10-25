Schalke'nin teknik direktörü maça damga vurdu!

33 yaşındaki genç teknik adam Tedesco, dün akşam İstanbul'da oynanan Galatasaray-Schalke maçında adından sıkça söz ettirdi.

Schalke Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yaşanan bir pozisyonda gecenin skandalına imza attı.

Schalke 04'ün maçın son bölümünde bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle gecikmeli olarak iptal edilmişti. İptal edilen gol sonrası Schalke yedek kulübesindeki oyuncular soluğu 4.hakemin yanında aldı.





MAÇA DAMGA VURDU!

Domenico Tedesco, daha sonra ilginç bir şekilde VAR'a gidilmesi yönünde bir hareket yaptı. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi'nde henüz VAR sistemi kullanılmıyor. Dördüncü hakem de Tedesco'nun bu hareketine anlam veremedi ve oyun daha sonra yeniden başladı.

Tedesco yaşanan bu olay sonrası sosyal medyada alay konusu oldu.