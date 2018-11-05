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Schalke maçı öncesi Galatasaray'a iki şok birden!

Schalke maçı öncesi Galatasaray'a iki şok birden!

Galatasaray'da yarın oynanacak Schalke 04 maçının kadrosuna Eren Derdiyok ve Fernando alınmadı.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 11:42 - Güncelleme: 05-11-2018 11:42

Galatasaray'da yarın oynanacak Schalke 04 maçının kadrosuna Eren Derdiyok alınmadı. Sakatlığı devam eden isimler Nagatomo, Fernando ve Emre Akbaba da kafilede yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maç haftasındaki Schalke 04 karşılaşması için bugün Almanya’ya gidiyor.

12.30’da Düsseldorf kentine hareket edecek olan Galatasaray kafilesi, daha sonra kara yoluyla Essen’e geçerek kampa girecek.

Galatasaray, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını bugün yerel saatle 18.30’da (TSİ 20.30) maçın gerçekleşeceği Arena AufSchalke’de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise yerel saat 18.00’de (TSİ 20.00) Arena AufSchalke Medya Merkezi’nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

İŞTE GALATASARAY'IN KADROSU
Galatasaray’ın Almanya yolculuğu öncesi kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • HAYDİ HASAN GÖSTER KENDİNİ 05 Kasım 2018 12:50 HASAN ŞAŞ FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA YAPTIKLARINI SCHALKE MAÇINDAN SONRADA YAPSIN SAHAYA DALSIN OYUNCULARA SALDIRSIN BAKİM ONU ALNINDAN ÖPECEĞİM BUNLAR SADECE TÜRKİYE DE DAYI UCUZ KABADAYIDIR AVRUPADA YAPSINLAR AYNI HAREKETLERİ DE GÖRELİM NE OLUYOR

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