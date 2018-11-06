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Schalke Galatasaray maçını şifresiz veren kanalların frekansları

Schalke Galatasaray maçını şifresiz veren kanalların frekansları

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 - Galatasaray maçı saat 23.00'da Almanya'dan canlı yayınla şifreli olarak beİN SPORTS1 kanalından verilecek. Galatasaray maçını şifresiz olarak ise Arena Sport2 ve CBCSPORT kanallarından verebilirsiniz.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 17:03 - Güncelleme: 06-11-2018 17:03

ALMANYA'nın Schalke 04 takımı ile Galatasaray saat 23.00'da Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da karşı karşıla geliyor. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki bu maçını Türkiye'den beİN SPORTS1 kanalı naklen verecek. Bu kanala abone olmayanlar maçı şifresiz olarak uydu üzerinden Bosna Hersek ve ya Azeri kanallarından izleyebilirler.

Arena Sport televizyonu 2. kanalından Schalke Galatasaray maçını şifresiz olarak canlı yayınla verecek. Azerbaycan televizyon kanalları içinde ise CBCSPORT maçı naklen izleyicisine aktarıyor. Sizler için her iki kanalın uydu frekans bilgileri çıkarttık.

Azerbaycan kanalı CBS Sport'un uydu frekans bilgileri şu şekilde : Uydu: AzerSpace 46° / Frekans: 11135 H 27500
Detaylı frekans ayar bilgileri:

Arena Sport2 kanalının Eutelsat uydusu üzerinden frekans bilgileri şu şekilde:

arena sport 2 uydu frekansı

Schalke Galatasaray maçı : İki takım arasında İstanbul'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Galatasaray'da oynanacak Schalke 04 maçının kadrosuna Fernando ve Eren Derdiyok alınmadı. Sakatlığı devam eden isimler Nagatomo ve Emre Akbaba da kafilede yer almadı.

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