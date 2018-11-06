Schalke Galatasaray maçını şifresiz veren kanalların frekansları

ALMANYA'nın Schalke 04 takımı ile Galatasaray saat 23.00'da Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da karşı karşıla geliyor. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki bu maçını Türkiye'den beİN SPORTS1 kanalı naklen verecek. Bu kanala abone olmayanlar maçı şifresiz olarak uydu üzerinden Bosna Hersek ve ya Azeri kanallarından izleyebilirler.

Arena Sport televizyonu 2. kanalından Schalke Galatasaray maçını şifresiz olarak canlı yayınla verecek. Azerbaycan televizyon kanalları içinde ise CBCSPORT maçı naklen izleyicisine aktarıyor. Sizler için her iki kanalın uydu frekans bilgileri çıkarttık.

Azerbaycan kanalı CBS Sport'un uydu frekans bilgileri şu şekilde : Uydu: AzerSpace 46° / Frekans: 11135 H 27500

Detaylı frekans ayar bilgileri:



Arena Sport2 kanalının Eutelsat uydusu üzerinden frekans bilgileri şu şekilde:

Schalke Galatasaray maçı : İki takım arasında İstanbul'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Galatasaray'da oynanacak Schalke 04 maçının kadrosuna Fernando ve Eren Derdiyok alınmadı. Sakatlığı devam eden isimler Nagatomo ve Emre Akbaba da kafilede yer almadı.