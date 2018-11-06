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Schalke 04 Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Schalke 04 Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray, bu akşam Şampiyonlar Ligi 4. maçında Alman temsilcisi Schalke 04'e konuk olacak. Peki Galatasaray - Schalke maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç şifresiz mi olacak?

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 08:41 - Güncelleme: 06-11-2018 08:41

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında yarın Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak. Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma beİN SPORTS1 kanalından canlı yayınlanacak. 

Schalke 04'ün yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Portekiz'den Porto takımlarının yer aldığı D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı.

İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Grubun diğer maçında ise aynı saatte lider Porto ile puanı bulunmayan Lokomotiv Moskova, Portekiz'deki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İSKOÇ HAKEM GÖREV YAPACAK
Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek. Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın ilave yardımcı hakem olacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Francis Connor yapacak.

EREN'LE FERNANDO YOK
Galatasaray'da yarın oynanacak Schalke 04 maçının kadrosuna Fernando ve Eren Derdiyok alınmadı. Sakatlığı devam eden isimler Nagatomo ve Emre Akbaba da kafilede yer almadı.

İŞTE GALATASARAY'IN KADROSU
Galatasaray’ın Almanya yolculuğu öncesi kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:
Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Feghouli.

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