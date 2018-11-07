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Schalke 04 - Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri

Schalke 04 - Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Almanya'da Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Schalke 04 ile Galatasaray karşılaştı. Veltins-Arena'da oynanan mücadeleyi Schalke 04 2-0 kazandı.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 22:19 - Güncelleme: 07-11-2018 00:16

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Schalke 04'e 2-0 yenildi. Yediği iki hatalı golle mağlup olan Galatasaray, çıktığı son 5 resmi maçında galibiyet alamadı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında 2-0 mağlup oldu. D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan toplayan temsilcimiz, 3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında ise lider Porto evinde Lokomotiv Moskova'yı 4-1 yendi ve 10 puana yükseldi. Lokomotiv Moskova'nın ise henüz puanı bulunmuyor.

SCHALKE 04: 2-0 :GALATASARAY

90 + 3. dakika: Ve maçın son düdüğü geldi. Schalke üç puanın sahibi oluyor.

90. dakika: Maçın sonuna en az 3 dakikalık duraklama süresi ilave edildi.

88. dakika: Sağ kanatta topla buluşan McKennie'nin içeri çevirmek istediği top Ndiaye'ye çarpıp taca çıktı.

86. dakika: Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Nastasic'in kafa vuruşundan seken topa altıpas içinde Embolo yükselip kafayı vurdu ama Muslera dikkatli...

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85. dakika: Galatasaray takımından Mariano, Alessandro Schoepf ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.


84. dakika: Muğdat Çelik sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle sarı kart gördü.


81. dakika: Serdar Aziz sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle sarı kart gördü.


77. dakika: Galatasaray takımından Selçuk İnan, Salif Sane ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.


74. dakika: Schalke 04 takımından Daniel Caligiuri, Ömer Bayram ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.


72. dakika: Ryan Donk sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle sarı kartgördü.


69. dakika: Galatasaray takımından Henry Onyekuru, Daniel Caligiuri ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.


66. dakika: Galatasaray takımından Selçuk İnan serbest vuruşu kullanıyor, ama topu istediği yere gönderemiyor.


63. dakika: Garry Rodrigues oyundan çıkıyor ve yerine Selçuk İnan oyuna dahil oluyor.

60. dakika: Schalke 04 takımından Mark Uth, Ozan Kabak ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

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58. dakika: GOL - Mark Uth golü bulan oyuncu!

54. dakika: Sebastian Rudy yapmış olduğu sert faul nedeniyle hakem tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.


52. dakika: Galatasaray atağında Henry Onyekuru ofsayta düşüyor.


50. dakika: Mark Uth, Sinan Gümüş ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.


47. dakika: Galatasaray, ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Martin Linnes'in yerine Ömer Bayram oyunda.

46. dakika: İkinci yarı başladı

45 + 1. dakika: İlk yarı bitti!

45. dakika: Galatasaray takımından Younes Belhanda tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Sebastian Rudy faule maruz kalan oyuncu.

44. dakika: İlk yarının son dakikalarına girildi. Galatasaray topu üçüncü bölgeye taşımakta yine güçlük çekiyor bu bölümlerde

39. dakika: Çok yakındı! Sebastian Rudy uzak mesafeden harika bir vuruş yapıyor ve top direkten geri geliyor!

38. dakika: Galatasaray takımından Sinan Gümüş kötü bir dokunuşla topu kontrol edemiyor ve takım arkadaşının ortasından yararlanamıyor.
34. dakika: Schalke 04 takımından Salif Sane büyük bir şans yakalıyor ama oyuncunun kafa vuruşu dışarı gidiyor

30. dakika: Galatasaray takımından Sinan Gümüş mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Salif Sane adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.

29. dakika: Schalke 04 takımından Mark Uth tehlikeli bir müdahalede bulunuyor. Younes Belhanda faule maruz kalan oyuncu.

28. dakika: Ani gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın pasında savunma arkasına sarkan Rodrigues, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.

24. dakika: Galatasaray bu dakikalarda daha ileride baskı yapmaya başladı. Schalke kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanıyor.

23. dakika: Ryan Donk'un derinlemesine pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sinan, sol ayağıyla yerden bekletmeden vuruşunu yaptı ama kaleci Nübel üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

22. dakika: Guido Burgstaller, Garry Rodrigues ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.


20. dakika: Breel Embolo, Martin Linnes ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.


17. dakika: Galatasaray takımından Younes Belhanda, Alessandro Schoepf ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

16. dakika: Schalke 04 takımından Daniel Caligiuri kötü bir dokunuşla topu kontrol edemiyor ve takım arkadaşının ortasından yararlanamıyor.
11. dakika: Sinan Gümüş, Amine Harit ile mücadele ederken rakibini ittiği için sarı kart görüyor.

8. dakika: Galatasaray takımından Ryan Donk mücadelede biraz aşırıya kaçıyor ve Guido Burgstaller adlı oyuncuyu formasından çekerek düşürüyor.
5. dakika: Galatasaray takımından Henry Onyekuru, Amine Harit ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

4. dakika: GOL - Schalke 04 takımından Guido Burgstaller ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara gönderiyor.

1. dakika: Galatasaray başlama vuruşunu yapıyor ve maç başlıyor.

Hakem karşılaşmayı başlatıyor.


İŞTE İLK 11’LER;

SCHALKE 04: Nübel, Nastasix, Uth, Rudy, Stambouli, Caligiuri, Burgstaller, Harit, Sane, Schöpf, Embolo

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Linnes, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Onyekuru

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