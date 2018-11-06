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Schalke 04 - Galatasaray maçı canlı izle / canlı anlatım

Schalke 04 - Galatasaray maçı canlı izle / canlı anlatım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk oluyor.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 22:19 - Güncelleme: 06-11-2018 22:19

Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında, temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Schalke 04 ile karşılaşıyor. Devler Lig’indeki kritik maçlarından birine çıkacak olan Galatasaray’da hedef mutlak galibiyet. Schalke 04 Galatasaray maçının canlı anlatımı ve bütün pozisyonları haberimizde olacak

SCHAKLE 04 0 - 0 GALATASARAY

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İŞTE İLK 11’LER;

SCHALKE 04: Nübel, Nastasix, Uth, Rudy, Stambouli, Caligiuri, Burgstaller, Harit, Sane, Schöpf, Embolo

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Linnes, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Onyekuru

Schalke Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Devler Ligi’nde sarı-kırmızılılar 4. hafta maçında Almanya’ya Schalke’ye konuk oluyor. 6 Kasım Salı günü Schalke 04’ün sahası Veltins Arena’da oynanacak Schalke-Galatasaray maçı saat 23.00’da oynanacak. 

Schalke Galatasaray maçı öncesi D Grubu’nda temsilcimiz Galatasaray’ın 4 puanı bulunurken, Schalke’nin ise 5 puanı bulunuyor. D Grubu’nda lider Porto’nun 7, sonuncu Lokomotiv Moskova’nın ise puanı bulunmuyor.

SAKATLARIN DURUMU

Galatasaray’da sakatlığı bulunan 4 futbolcu Schalke 04’e karşı sahadaki yerini alamayacak.

Ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Fernando Reges’de sakatlıkları bulunduğu için kadroya alınmadı.

6 Kasım 2018 saat 23:00’te başlayacak mücadele öncesi OPTA tarafından hazırlanan maç önü notları şu şekilde:

Schalke, Avrupa kupalarında Galatasaray’ı üç maçtır yenemiyor (2B 1M).

Galatasaray Avrupa kupalarında Schalke ile deplasmanda karşılaştığı tek maçı kazandı; Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahadan 3-2’lik skor ile ayrılmıştı.

Schalke Şampiyonlar Ligi’nde dört maçtır yenilmiyor (2G 2B); bu turnuvada Şubat 2013’ten (7 maç) bu yana yakaladıkları en uzun yenilmezlik serisi (o serinin içinde 1-1’lik Galasaray maçı vardı).

Galatasaray Mart 2013’ten bu yana Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda kazanamıyor (2B 10M); son galibiyet Schalke karşısındaydı (2-3).

Schalke Şampiyonlar Ligi’nde evinde oynadığı son altı maçın birini kazanabildi (2B 3M); tek galibiyet Sporting karşısındaydı (4-3; Ekim 2014).

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde depasmanda oynadığı son 24 maçın tamamında en az bir gol yedi; en son Eylül 2002’de deplasmanda oynadıkları bir Şampiyonlar Ligi maçında gol yemediler (2-0 v Lokomotiv Moskova).

Schalke’nin Şampiyonlar Ligi’nde evinde attığı son 13 golün 12’si ikinci yarılarda geldi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerin en büyük bölümünü ceza sahası dışından bulan takım Galatasaray (%67 – 2/3).

Schalke’nin bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde attığı iki golde de Weston McKennie’nin katkısı bulunuyor (bir gol ve bir asist).

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda gol atmayı başaran son isim Lukas Podolski (Kasım 2015 v Benfica).

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