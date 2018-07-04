Scarlett Johansson'a hayranlarından tepki

Yeni filmi adı Rub & Tug'da trans bireyi canlandıracak olan ABD'li güzel oyuncu Scarlett Johansson'a hayranlarından tepki geldi.

Scarlett Johansson'a hayranlarından tepki

Scarlett Johansson trans bir erkeği canlandıracağı yeni film için anlaşma yaptı. Yeni filmin adı ‘Rub & Tug’. 33 yaşındaki oyuncu, 1970’ler ve 1980’lerde yaşayan, kadın olarak dünyaya gelmiş, erkek kılığına girerek fahişelik yapan Jean Marie Gill karakterini canlandırıyor. Scarlett Johansson trans bir erkeği canlandıracağı yeni film için anlaşma yaptı. Yeni filmin adı ‘Rub & Tug’.

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Scarlett Johansson'a hayranlarından tepki

33 yaşındaki oyuncu, 1970’ler ve 1980’lerde yaşayan, kadın olarak dünyaya gelmiş, erkek kılığına girerek fahişelik yapan Jean Marie Gill karakterini canlandırıyor. Ancak Johansson hayranları yeni rolden pek memnu değil. Sosyal medya kullanıcıları Johansson’ı trans bir erkek olarak görmek istemediklerini söyleyerek, hem Johansson’a hem de film yapımcılarına bir kadın rolünde yer alması için çağrıda bulundu.

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Scarlett Johansson'a hayranlarından tepki

Johansson’ın başrolde yer aldığı Ghost in the Shell filminin yönetmeni Rupert Sanders, yeni filmin de yönetmen koltuğunda oturacak.

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Scarlett Johansson'a hayranlarından tepki

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