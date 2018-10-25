Scarlett Johansson, Suudi Veliaht Prensi Selman'ı reddetti!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin odağındaki Muhammed bin Selman, Hollywood'un sarışın yıldızı Scarlett Johansson'dan veto yedi. Scarlett Johansson Prens Selman'ı neden reddetti?

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olarak gösterilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, savaş, insan ve kadın haklarına odaklanan fotomuhabiri Lynsey Addario'nun hayatını temel alan filmin finansörlüğüne talip olduğu ortaya çıktı. Addario, başrolü üstlenecek Scarlett Johansson'un Suudi Veliaht Prensi'ni veto ettiğini belirtti. Twitter

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Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, savaş, insan hakları ve geleneksel toplumlarda kadın sorunlarına odaklanan çalışmalarıyla tanınan Lynsey Addario'nun hayatının anlatılacağı filmde başrolü oynayacak. Veliaht Prens'in teklifini duyan Scarlett Johansson'ın "ya o ya ben" restiyle veliaht prans MbS'yi devredışı kaldı. Twitter

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New York Times (NYT), Time, Newsweek, National Geographic için çalışan Lynsey Addario, NYT'den köşe yazarı Nicholas Kristof'a verdiği demeçte, Ridley Scott'ın yöneteceği projeden Suudi Veliaht Prensi'nin nasıl dışlandığını şöyle anlattı: Twitter

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