Sberbank duyurdu Denizbank'ın satışı ertelendi!

Sberbank, 3’üncü çeyrek faaliyet raporun yayımladı. Raporda bankanın Türkiye’deki iştiraki olan Denizbank’ın satışına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Denizbank’ın satışı için Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki düzenleyici kurumların onayının gerektiği bildirilen raporda, "Satış işleminin 2018 sonu veya 2019 başında tamamlanması bekleniyor." denildi.

RUSYA'NIN EN BÜYÜK BANKASI

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, Denizbank'ın, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldığı belirtilmişti.

Sberbank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, anlaşmanın 2018’de tamamlanmasının beklendiği kaydedilmişti.