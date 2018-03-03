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Sayısal Loto sonuçları! (3 Mart 2018 MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu)

Sayısal Loto sonuçları! (3 Mart 2018 MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu)

3 Mart 2018 MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 3 Mart 2018 MPİ Sayısal Loto sonuçları, Sayısal Loto haftanın şanslı numaraları ve Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı için haberimizi takip edebilirsiniz.

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Eklenme Tarihi: 03-03-2018 18:44 - Güncelleme: 03-03-2018 18:44

Sayısal Loto oyununda bu hafta büyük ikramiye hangi ilimize gitti? Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyununda kazandıran numaralar canlı yayında ve noter huzurunda yapılan çekiliş ile belli olacak. Her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de Sayısal Loto sonuçları MPİ Ankara Balgat binası çekiliş salonunda belli olacak. Sayısal Loto sonuçlarını en hızlı şekilde İnternethaber.com'dan öğrenebilirsiniz.

3 MART 2018 ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21.15’te başlayan yayınla her cumartesi belli oluyor. İkramiye dağılımı ise 15-30 dakika araasında Milli Piyango İdaresi sitesinden belli oluyor. Bu oyunda 49 numarada 6 tanesini doğru bilenler büyük ikramiye ile ödüllendiriliyor.

İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO’DA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi 17 Ocak 2017’da bir duyuru ile Sayısal Loto’da devir sayısının kaç olduğuna açıklık getirdi. Milli Piyango İdaresi’nin yaptığı açıklama şu şekilde;Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

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