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Sayısal Loto sonuçları - 13 Ocak Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto sonuçları - 13 Ocak Sayısal Loto çekilişi

Sayısal Loto sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılan Sayısal Loto çekilişi tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Sayısal Loto sonuçları "2, 14, 27, 31, 32 ve 45" olarak belirlendi. İşte 13 Ocak tarihli Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 21:54 - Güncelleme: 13-01-2018 21:54

Sayısal Loto sonuçları için yüz binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi ve bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekiliş sonucunda Sayısal Loto sonuçları açıklandı.

İşte 13 Ocak Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

13 Ocak 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 2 - 14 - 27 - 31 - 32 - 45

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen 2 talihli 1 milyon 962 bin 121 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte aynı zamanada 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 162 bin 492 kişi de 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

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