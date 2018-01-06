Sayısal Loto çekiliş sonucu (6 Ocak 2018)

Sayısal Loto sonuçları bu akşam yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. Peki, Sayısal Loto sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 6 Ocak 2018 Sayısal Loto sonuçları hakkında merak edilenler



Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde bu hafta büyük ikramiye için biletlerini satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte 6 Ocak 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 6 OCAK 2018

6 Ocak Sayısal Loto sonucu: 03 - 10 - 30 - 32 - 39 - 46



SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihlilere ikramiye verilir. İkramiye kazanan talihliler arasından;

3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilen ve büyük ikramiyeyi kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Talihlilerin kazanılan ikramiyelerini bir yıl içinde alması gerekir. Bir yıl içerisinde alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kaydedilir.



SAYISAL LOTO’DA EN FAZLA ÇIKAN SAYILAR



Sayısal Loto çekilişleri sonucunda en çok çıkan sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır. Çekilişlerde en az çıkan sayılar; 45, 43, 37 ve 33’tür.



SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER



18 yaşından küçük olanlar çekilişlere katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş için kuponlar doldurulurken kırmızı kalem kullanılmaması ve işaretlemelerin dik olarak yapılması gerekir. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.

Sayısal Loto kuponunda her kolon için ücret ödenir. Çekilişlere katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurulabilir. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye sonraki hafta 6 bilene verilmek üzere devreder.

Çekilişlerde sisteme tarafından kabul edilmeyen sahte, iptal edilmiş ya da yırtılmış biletlere ikramiye verilmez. Bilete ikramiye ödenebilmesi için seri numara, güvenlik numarası ve barkotun tam olarak okunması gerekir. Okunmuyorsa ikramiye verilmez