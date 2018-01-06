  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sayısal Loto çekiliş sonucu (6 Ocak 2018)

Sayısal Loto çekiliş sonucu (6 Ocak 2018)

Sayısal Loto’da bugün 1104’üncü hafta çekilişi düzenlendi. Geçen hafta çekiliş sonucunda 1 talihli büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Sayısal Loto'nun 1104. hafta çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 1 milyon 862 bin 391 lira haftaya devretti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-01-2018 18:07 - Güncelleme: 06-01-2018 18:07

Sayısal Loto sonuçları bu akşam yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti. Peki, Sayısal Loto sonuçlarına göre çıkan numaralar neler? İşte 6 Ocak 2018 Sayısal Loto sonuçları hakkında merak edilenler

Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde bu hafta büyük ikramiye için biletlerini satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte 6 Ocak 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 6 OCAK 2018

 6 Ocak Sayısal Loto sonucu: 03 - 10 - 30 - 32 - 39 - 46


SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto çekilişleri sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilen talihlilere ikramiye verilir. İkramiye kazanan talihliler arasından;
3 bilenler ve 4 bilenler loto bayilerinden,
5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,
6 bilen ve büyük ikramiyeyi kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.
Talihlilerin kazanılan ikramiyelerini bir yıl içinde alması gerekir. Bir yıl içerisinde alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kaydedilir.

SAYISAL LOTO’DA EN FAZLA ÇIKAN SAYILAR

Sayısal Loto çekilişleri sonucunda en çok çıkan sayılar; 18, 21, 36, 38 ve 40’tır. Çekilişlerde en az çıkan sayılar; 45, 43, 37 ve 33’tür.

SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

18 yaşından küçük olanlar çekilişlere katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş için kuponlar doldurulurken kırmızı kalem kullanılmaması ve işaretlemelerin dik olarak yapılması gerekir. Oynanan kolon iptal edilmek istendiğinde, kolon altında yer alan iptal kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.
Sayısal Loto kuponunda her kolon için ücret ödenir. Çekilişlere katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon doldurulabilir. Çekiliş sonucunda 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye sonraki hafta 6 bilene verilmek üzere devreder.
Çekilişlerde sisteme tarafından kabul edilmeyen sahte, iptal edilmiş ya da yırtılmış biletlere ikramiye verilmez. Bilete ikramiye ödenebilmesi için seri numara, güvenlik numarası ve barkotun tam olarak okunması gerekir. Okunmuyorsa ikramiye verilmez

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sayısal Loto çekiliş sonucu (6 Ocak 2018) haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat