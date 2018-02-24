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Sayısal Loto 24 Şubat çekiliş sonuçları

Sayısal Loto 24 Şubat çekiliş sonuçları

Sayısal Loto sonuçları, vatandaşlar tarafından merakla beklenmeye başlamıştı. Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 24 Şubat Sayısal Loto sonucu ile ilgili tüm detaylar haberimizde

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Eklenme Tarihi: 24-02-2018 19:39 - Güncelleme: 24-02-2018 19:39

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun 1111'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 7, 10, 17, 20 ve 21 olarak belirlendi. İşte 24 Şubat Sayısal Loto sonuçları ile ilgili bilgiler

Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 829 bin 774 lira 30 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 250 kişi 3 bin 83 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 11 bin 242 kişi 51 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 170 bin 798 kişi 9 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

SAYISAL LOTO 24 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

SAYISAL LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan hizmet binasında yapılacak olan Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlıyor ve sonuçlar herhangi bir aksilik olmaması durumunda çekiliş saatinden 5 dakika sonra açıklanıyor. Sonuçların duyurulması ise en geç 21.45'tir.

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

 

 

Sayısal Loto sonuçları açıklandığı an Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinden duyurulmaktadır.

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