Sayı artıyor: 11 günde 37 tane bulundu!

Tabi ağa takılan yunus bir süre sonra direncini kaybederek ölüyor. Kalkan ağları ise denizlerimizde yaklaşık 1 hafta ile 10 gün arasında kalıyor. Balıkçılarımızda bu ağları çekerken haliyle yunusları ölü olarak buluyor ve ağdan çıkartılan yunus denize atılıyor ve bu şekilde bir süre sonra karaya vuruyor" dedi.

KİRLİLİK İDDİASI: Denizlerin aşırı derecede kirli olduğunu kaydeden Arslan, "Ben bir bilim adamı değilim ama tabi ki bu denizlerde doğmuş büyümüş birisi olarak şunu söyleyebilirim. Denizimiz neredeyse kirlilikten çölleşme aşamasına geldi ve denizlerimizin dibi şuan da aşırı bir şekilde kirli olduğunu biliyoruz. Bu kirlilik yunus ölümlerinin yanı sıra balıkçılık konusunda da bizleri zorluyor. Bunun en büyük etkilerini de bu sene gördük. Hamsi gibi Karadeniz’de bol olan bir balığın aniden yok olma şekli ile" ifadelerini kullandı.