Savunma yok hücum var! Mete Yarar'dan Afrin tüyoları

Küçükçekmece Belediyesi, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar’ı Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde lise öğrencileriyle buluşturdu. “Zeytindalı Barış Harekatı” konulu seminerde, Mete Yarar Türkiye'nin iç ve dış politikası ve gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yarar, "Türkiye artık savunmada kalmayacak. Özellikle topraklarında teröristlerin atak yapmasını beklemeyecek. Teröristler nerdeyse oraya gidecek ve bu ülke topraklarında artık bir terörist ayağının basmasına izin verilmeyecek" dedi.

''TÜRKİYE'NİN STRATEJİSİ DEĞİŞTİ''

Türkiye’nin terör stratejisinin değiştiğine dikkat çeken Mete Yarar, “Fırat Kalkanı ile başlayan Zeytindalı ile devam eden önemli bir stratejik değişiklik söz konusu. Türkiye artık savunmada kalmayacak. Özellikle topraklarında teröristlerin atak yapmasını beklemeyecek. Teröristler nerdeyse oraya gidecek ve bu ülke topraklarında artık bir terörist ayağının basmasına izin verilmeyecek. Fırat Kalkanı ile başlayan Zeytindalı ile devam eden önemli bir strateji değişikliği bu. Bir devrim. Daha güvenli bir Türkiye’de yaşıyoruz. Dış politika anlamında da çok önemli değişiklikler yaşıyoruz. Suriye’de ki daha önce masada oturmakta zorlandığımız her türlü masanın değişmez bir kadrosu Türkiye’de sağlanmaya başladı” diye konuştu.

''SURİYELİLER YAVAŞ YAVAŞ GERİ DÖNÜYOR''

Adım adım ilerleyen Suriye stratejisinde Münbiç’in de teröristlerden temizleneceğini vurgulayan Güvenlik Politikaları Uzmanı, “Zeytindalı arkasından Münbiç ve devamı da gelecek Fırat Kalkanı Harekatı’ndan 1 sene geçti. Bu zaman zarfında 140 bin kişi kesin dönüş yaptı. Yerleşim başladı. Buna Münbiç ve İdlib de eklenirse rakamın 1 milyona çıkması bekleniyor ki bu demektir Türkiye’de bulunan yaklaşık 3 milyona yakın mültecinin üçte birinin tekrar geri dönmesi demektir” dedi.

''TÜRKİYE KENDİ GÜVENLİ BÖLGESİNİ OLUŞTURDU''

Mete Yarar, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye kendi güvenli bölgesini oluşturmaya başladığı andan itibaren müttefiklerini de belirlemeye başladı. Dünya işbirliği tarihinde yapamıyorsanız yoksunuz, varsanız yapıyorsunuz. Siz yapmak istediğinizde ortaklık yapmak isteyenler sizin yanınıza geliyor. Her ülke müttefiğini kendi belirler, gücüyle. Siz ne kadar güçlüyseniz o kadar mütttefiğiniz var, siz ne kadar güçlüyseniz o kadar dostunuz, ne kadar zayıfsanız o kadar düşmanınız var.”