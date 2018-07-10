Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ilk açıklama

Dün açıklanan kabinede Milli Savunma Bakanı olarak açıklanan Hulusi Akar, yemin etmek için Meclis'e gelirken gazetecilerin sorusu üzerine "Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi. Akar bakanlık makamındaki ilk açıklamasında da FETÖ ile mücadele vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin 16 üyesi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis'te yemin ederek göreve başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yemin töreni öncesi yaptığı açıklamada, "Yeni sistemimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

BAKAN KOLTUĞUNDA İLK AÇIKLAMA: Hulusi Akar yemin töreninden sonra Milli SAvunma Bakanlığı'na geçerek görevi Nurettin Canikli'den devraldı. Akar devir teslim töreninde yaptığı açıklamada "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini, birliğini, bütünlüğünü, egemenlik ve bağımsızlığını sağlamak için milli ve yerli kaynaklarımızı seferber ederek güçlü şekilde bu koruma ve kollama işlerimizi yürütebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE ÖNEMLİ... "FETÖ ile mücadele meselesi önemli" diyen Hulusi Akar, "Teröre karşı görev aşkı ile mücadele ederken, teröristleri çukurlara gömerken 15 Temmuz ile karşılaştık. Bunun üstesinden geldik. Bunlar temizlendikçe kuvvetlendik. Bunu rakamlarda söylüyor" ifadelerini kullandı.