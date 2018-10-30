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Savcının bilgisayarından çıkanlar şoke etti

Savcının bilgisayarından çıkanlar şoke etti

Adalet Bakanlığı tarafından savcıya tahsis edilen bilgisayarda bin 366 adet cinsel içerikli çocuk fotoğrafları tespit edildi. Soruşturma başlatılan savcı için 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 08:43 - Güncelleme: 30-10-2018 08:43

Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen bilgisayarında pedofili içerikli fotoğraflar bulunan savcı için 5 yıl hapis cezası istendi.Cumhurıyet Savcısı Ü.K.'nin (34), bir soruşturma kapsamında aranan bilgisayarında pedofili içerikli fotoğraflar ele geçirildi.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, Ü.K.'ye Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen bilgisayarda bin 366 adet cinsel içerikli çocuk fotoğrafları tespit edildi. Durum adli makamlara ihbar edildi. İhbar sonrası Ü.K., hakkında ayrıca müstehcen çocuk görüntülerini depoladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

SAVCIDAN "KOMPLO KURULDU" SAVUNNASI
5 yıla kadar hapsi istenen savcı, kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Ekim 2018 08:54 Adam bu kadar mı geri zekalı? Komplo olduğu besbelli. Daha önce buna benzer işleri fetöcüler yapmadı mı? Ayrıca, bu avcı hakkında ne soruşturması yapılıyormuş ki bilgisayarında inceleme yapılmış. Haberin bu kısmı neden eksik? Bence birileri bu savcıya ciddi bir tezgaha getirmiş. Soruşturmanın gerekçe bir ihbar varsa ihbara yapanlar da soruşturulmalı.

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