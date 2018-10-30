Savcının bilgisayarından çıkanlar şoke etti

Misafir 30 Ekim 2018 08:54 Adam bu kadar mı geri zekalı? Komplo olduğu besbelli. Daha önce buna benzer işleri fetöcüler yapmadı mı? Ayrıca, bu avcı hakkında ne soruşturması yapılıyormuş ki bilgisayarında inceleme yapılmış. Haberin bu kısmı neden eksik? Bence birileri bu savcıya ciddi bir tezgaha getirmiş. Soruşturmanın gerekçe bir ihbar varsa ihbara yapanlar da soruşturulmalı.