Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen bilgisayarında pedofili içerikli fotoğraflar bulunan savcı için 5 yıl hapis cezası istendi.Cumhurıyet Savcısı Ü.K.'nin (34), bir soruşturma kapsamında aranan bilgisayarında pedofili içerikli fotoğraflar ele geçirildi.
Sabah gazetesinde yer alan haberde, Ü.K.'ye Adalet Bakanlığı tarafından tahsis edilen bilgisayarda bin 366 adet cinsel içerikli çocuk fotoğrafları tespit edildi. Durum adli makamlara ihbar edildi. İhbar sonrası Ü.K., hakkında ayrıca müstehcen çocuk görüntülerini depoladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
SAVCIDAN "KOMPLO KURULDU" SAVUNNASI
5 yıla kadar hapsi istenen savcı, kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Savcının bilgisayarından çıkanlar şoke etti haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER