Savcılıktan Hadise'ye kötü haber!

4 Aralık 2017'de Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri'ne katılmak isteyen Hadise, yakın arkadaşı organizatör Yasemin Sadıkoğlu'ndan bilet almış, sonrasında da dolandırıldığını ileri sürmüştü. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Hadise, İngiliz Moda Ödülleri töreninde kırmızı halıda boy gösteren tek Türk olmuş ama dönüşte morali bozulmuş, çünkü 5 bin pound'a (30 bin TL) aldığı biletlerin fiyatının 1.500 (9 bin TL) pound olduğunu öğrenmişti. Şarkıcı, arkadaşından makbuz istemiş, ancak Sadıkoğlu vermek istemeyince "Arkadaşım beni dolandırdı" diyerek şikayetçi olmuştu.