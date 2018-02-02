Savcılığa teslim olan Seren Serengil, cezaevine gönderildi

Seren Serengil, 3 gün zorlama hapis cezası için hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine savcılığa teslim oldu. Ünlü şarkıcı, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

SABAH ERKENDEN TESLİM OLDU

Yakalama kararı üzerine Serengil, sabah erken saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelerek teslim oldu. İnfaz savcılığında işlemleri yapılan Serengil, cezaevine götürülmesi için polislere teslim edildi. Serengil, polis eşliğinde adliyeden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının ısrarlı sorularını yanıtlamaktan kaçındı. Hakkındaki iddialara ilişkin gerekli açıklamasının yaptığı programda yapılacağını kaydeden Serengil, Bakırköy cezaevine götürülmek üzere polis eşliğinde adliyeden ayrıldı. Serengil'in Pazartesi günü cezaevinden çıkacağı öğrenildi.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)