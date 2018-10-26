  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Savcıdan skandal karar: İstismara tepki göstermedi, sanık beraat etsin

Savcıdan skandal karar: İstismara tepki göstermedi, sanık beraat etsin

ANTALYA'da meydana gelen olayda kız çocuğunun cinsel istismarı davasında savcı, “olayla ilgili anlatımlarının tutarlı, beyanlarına itibar edilebilir” olduğu yönündeki rapora rağmen küçük kızın eylemler sırasında ve sonrasında tepki göstermediği gerekçesiyle sanığın beraatını talep etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-10-2018 08:36 - Güncelleme: 26-10-2018 08:36

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre, Antalya’da yaşayan 9 yaşındaki N., babasıyla birlikte teyzesinin evine gitti.

Hürriyet'in haberine göre, N.’nin Çocuk İzlem Merkezi’nde uzman eşliğinde alınan ifadesine göre 4 Kasım 2017 tarihinde askerden yeni gelmiş teyzesinin oğlu H.C.M. (25) ile yalnız kaldıkları sırada kendisine dokunarak cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

N., olaydan sonra odadan çıkmak istediğinde ise H.C.M, kendisini kolundan tutarak “Eğer kimseye söylersen seni öldürürüm” diye tehdit etti. N. birkaç gün sonra benzer bir eylemin de arabanın içinde olduğunu iddia etti. N., maruz kaldığı cinsel istismarı babasıyla paylaşınca olay savcılığa intikal etti.

BABASI YÖNLENDİRİYOR İDDİASI
İfadesinden sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan H.C.M. hakkında savcılık, “çocuğun cinsel istismarı, tehdit” suçlamasıyla dava açtı. H.C.M. savunmasında “Ben kesinlikle mağdura karşı böyle bir suç işlemedim. N., babasının yönlendirmesiyle suçlamada bulunuyor” dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da sanıktan şikâyetçi olduğunu bildirdi. N.’nin ifadeleri hakkında hazırlanan raporda, “Mağdurenin anlatımlarının tutarlı ve samimi olduğu, beyanlarına itibar edilebileceği düşüncesi oluşmuştur” denildi.

SAVCI: AİLE ÜYELERİ YAKINDAYDI
11 Ekim’de yapılan duruşmada N.’nin avukatı sanığın tutuklanmasını istedi. Bu talebe karşı çıkan duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın beraatını talep ederek şunları belirtti: “Mağdur küçük N.’ye yönelik eylemlerin diğer aile yakınlarının bulunduğu ortamda gerçekleşmiş olması, bu durumda anlatımın soyutta kaldığı, eylem sırasında veya hemen sonrasında tepki göstermesinin de düşünülmesinin gerektiği, yönlendirilmesinin mümkün olması karşısında üzerine atılı cinsel istismar ve basit tehdit suçlarından cezalandırılmasını gerektirecek kesin ve inandırıcı kanıt elde edilemediği anlaşılmıştır.” Mahkeme sanığın tutuklanma talebini reddederek duruşmayı erteledi.

BABA: ÜSTÜN CESARET Mİ GÖSTERSİN?
N.’nin babası A.Y., savcılık mütalaasına tepki göstererek şunları söyledi: “Raporlara rağmen 9 yaşındaki çocuk için savcının, ‘Evde diğer aile bireyleri var, başka odada istismar ve ölümle tehdit edildikten sonra bunu oradakilere söyleyebilirdi’ diyerek üstün cesaret beklemesi ne denli mantıklıdır? Mağdurun anlatımlarına soyut diyor savcılık, ne gibi bir somut delil arandığını anlayamadık. Acaba tecavüze uğrayıp bir yere gömülmesi mi gerekiyordu? Savcı ‘Yönlendirme’ var diyor. Hangi ebeveyn bu şekilde çocuğunu yönlendirebilir?”

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Savcıdan skandal karar: İstismara tepki göstermedi, sanık beraat etsin haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 10:06 Yorumcu "abdl" demiş ki savcı idamlık. Yavaş ol bakıyım. Allah'ın dini ne kadar adaletli. Tecavüz edeni idam ediyorsun İslam dininde ama bu adamlara kalsa bir kıza dokunan kimse serbest kalsın diyeni idam etmek istiyor. Sizin adaletiniz ile bir tane sağ adam kalmaz dünyada.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro